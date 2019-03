Amsterdam zakáže skupinové turistické prehliadky vykričanej štvrte

Amsterdam s 850.000 obyvateľmi privítal minulý rok 19 miliónov turistov, pričom starostka Femke Halsemová odhaduje, že v roku 2029 ich bude 29 miliónov.

Amsterdam 21. marca (TASR) - Úrady v holandskej metropole Amsterdam zakážu prehliadky s výkladom v tamojšej vykričanej štvrti De Wallen. Zámerom tohto opatrenia je obmedziť narastajúce zástupy návštevníkov v historickom centre mesta, ako aj skutočnosť, že sa turisti nesprávajú k sexuálnym pracovníčkam "zdvorilo".



"V súčasnosti už nie je ďalej prípustné vnímať sexuálne pracovníčky ako turistickú atrakciu," uviedol člen mestskej rady Udo Kock, ktorého v stredu citoval denník The Guardian. Podľa prieskumov 80 percent sexuálnych pracovníčok tvrdí, že turisti im poškodzujú biznis. Magistrát vlani navrhol presťahovanie štvrte do inej časti mesta.



Amsterdam s 850.000 obyvateľmi privítal minulý rok 19 miliónov turistov, pričom starostka Femke Halsemová odhaduje, že v roku 2029 ich bude 29 miliónov. Zákaz, ktorý vstúpi do platnosti od budúceho roka, sa bude vzťahovať na platené i bezplatné prehliadky, ktoré majú "magnetický efekt" na počty návštevníkov.



Maximálny povolený počet ľudí pre organizovanú prehliadku zvyšku mestského centra sa zníži z 20 na 15 a sprievodcovia budú musieť od radnice získať povolenie, ako aj osvedčenie o kvalite. Dodržiavať budú musieť pritom prísne pravidlá správania.



Ako napísal denník Algemeen Dagblad, týždenne prejde cez De Wallen viac než 1000 turistických skupín. Rekordom bolo 48 skupín za jednu hodinu. Amsterdamské úrady prikročili už k viacerým opatreniam zameraným na zníženie náporu návštevníkov - napríklad ulice sú po hektických večeroch uzatvárané, aby sa mohli vyčistiť.