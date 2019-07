Analytici: Nemecko čaká voľba predsedu SPD či zhodnotenie koalície

Nemenej významnou je podľa analytika najmä v hlavnom meste Nemecka bytová politika.

Bratislava 2. júla (TASR) - Voľba nového predsedu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), krajinské voľby vo východnom Nemecku, zhodnotenie doterajšieho pôsobenia vládnej koalície, pravicový extrémizmus, opatrenia súvisiace s bojom proti klimatickej zmene či otázka dostupného bývania v Berlíne, to sú hlavné témy, ktoré budú dominovať politickým debatám v Nemecku počas najbližšieho obdobia. Uviedli to v rozhovore pre TASR analytici Manuel Müller z berlínskeho Inštitútu pre európsku politiku (IEP) a Robert Stüwe z bonnského Centra pre výskum európskej integrácie (ZEI).



Vnútropolitická diskusia o spôsobe voľby nového predsedu SPD po odstúpení Andrey Nahlesovej bude podľa Müllera jedným z dôležitých bodov počas leta - uchádzači o tento post sa môžu totiž prihlásiť do 1. septembra. Nahlesová ohlásila svoju rezignáciu po tom, ako strany únie CDU/CSU a SPD dosiahli v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) svoje dosiaľ najhoršie výsledky pri celonemeckých voľbách.



Nielen situácia okolo voľby nového lídra SPD, ale i zhodnotenie koaličnej zmluvy konzervatívneho bloku CDU/CSU a SPD pri príležitosti uplynulej polovice vládneho obdobia budú podľa Müllera ovplyvňovať politickú debatu počas letných mesiacov.



"Časť politikov SPD, ktorí sú s takzvanou 'veľkou koalíciou' nespokojní už od jej začiatku, tu vidí aj príležitosť jej pôsobenie úplne ukončiť," uviedol Müller.



Nemecký analytik hovorí, že existujú aj ďalšie dôvody, prečo sa o konci veľkej koalície opakovane špekuluje. Jedným z nich je napríklad možnosť, že sa CDU bude usilovať o to, aby sa jej nová predsedníčka Annegret Krampová-Karrenbauerová stala kancelárkou ešte pred tým, ako sa v roku 2021 budú konať ďalšie voľby do Spolkového snemu. Ako dodal, nie je pritom isté, či by SPD Krampovú-Karrenbauerovú podporila.



"Z tohto dôvodu by sa mohlo stať, že únia CDU/CSU by rozpad veľkej koalície podporila a následne sa usilovala o spojenie so Slobodnou demokratickou stranou (FDP) a Stranou zelených," poznamenal Müller. Ak dôjde k rozpadu koalície, zelení budú podľa neho požadovať nové voľby.



Ďalším dôvodom, pre ktorý vznikajú domnienky o rozpade veľkej koalície, je podľa jeho slov fakt, že "hoci Merkelová pred voľbami do EP vyhlásila, že kancelárkou zostane až do ďalších volieb do Spolkového snemu (čo predbežne ukončilo rôzne špekulácie), je možné, že v priebehu leta sa téma jej zotrvania vo funkcii objaví znova".



Veľkou témou v spoločnosti bude podľa slov Müllera i naďalej pravicový extrémizmus. Táto téma rezonuje najmä po nedávnej vražde komunálneho politika CDU Waltera Lübckeho, z ktorej je podozrivý Stefan E., ktorého podozrievajú z napojenia na neonacistickú skupinu Combat 18, pričom ako motív vraždy sa spomínajú jeho extrémistické pohnútky.



V súvislosti s krajinskými voľbami vo východonemeckých spolkových krajinách Brandenbursko, Sasko a Durínsko, ktoré sa konajú na jeseň, Robert Stüwe poznamenal, že "vedúci predstavitelia politických strán z Berlína sa budú snažiť vo volebnom súboji pomôcť svojim spolustraníkom vo východnom Nemecku, aby tak predovšetkým zabránili tomu, že AfD sa v Sasku a Brandenbursku stane najsilnejšou stranou". Prívrženci otvorenej spoločnosti (CDU, SPD, FDP, zelení) vo východnom Nemecku budú podľa jeho slov oveľa viac ako doposiaľ nútení spolupracovať v rámci krajinských vlád. Ako Stüwe dodal, "ešte viac sa vyostrí konfliktná línia medzi kozmopolitizmom a nacionalizmom (AfD)".



Od volieb do EP je centrálnou témou v Nemecku aj klimatická zmena – v júli má vláda napríklad rozhodovať o výške daní v súvislosti s emisiami oxidu uhličitého (CO2), čo predstavuje sporný bod medzi CDU/CSU a SPD. Müller upozorňuje i na to, že na prelom júla a augusta je naplánovaný kongres študentského hnutia za boj proti klimatickej zmene Piatky za budúcnosť, ktorý má okrem iného zabrániť tomu, aby sa počas prázdnin prerušila jeho kontinuita.



Nemenej významnou je podľa analytika najmä v hlavnom meste Nemecka bytová politika. V reakcii na masové protesty ľudí proti neustále rastúcim cenám prenájmov bytov plánuje vláda Berlína zakázať zvyšovanie cien nájomného na najbližších päť rokov.



Čo sa týka Rakúska, v nadchádzajúcom období budú hlavnou témou predčasné parlamentné voľby, ktoré sa budú konať na jeseň – pravdepodobne koncom septembra. K rozpadu vládnej koalície Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) došlo po zverejnení kompromitujúceho videa z Ibizy, na ktorom bývalý vicekancelár a predseda FPÖ Heinz-Christian Strache pred rakúskymi voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej ruského oligarchu sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k volebnému úspechu. V súvislosti s týmto škandálom vyslovil parlament aj s podporou FPÖ Kurzovi nedôveru a vedenie krajiny začiatkom júna prevzala úradnícka vláda na čele s dočasnou kancelárkou Brigitte Bierleinovou.