Analytička: Asociačná dohoda s Ukrajinou môže priniesť tlak z Ruska

Asociačná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou má podľa českej odborníčky z think-thanku Europeum pre túto krajinu obrovský význam.

Bratislava/Praha 13. januára (TASR) - Asociačná dohoda má síce pre Ukrajinu veľký význam, krajine však možnosť vstupu do EÚ neprinesie a môže posilniť i tlak zo strany Ruska. V rozhovore pre TASR to uviedla špecialistka na zahraničnú politiku Európskej únie Nelly Tomčíková.



Asociačná dohoda (AA) medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou má podľa českej odborníčky z think-thanku Europeum pre túto krajinu "obrovský" význam. "AA upravuje ako politický, tak ekonomický vzťah krajiny s členmi EÚ, a tým Ukrajine umožňuje nielen získať ekonomické výhody, ale aj stanoviť rámec pre harmonizáciu práva a štandardov EÚ, demokratizáciu politického systému a podobne. Dohoda je pre Ukrajinu akýmsi symbolom pre vykročenie zo sféry vplyvu Ruska po 25 rokoch od vyhlásenia nezávislosti," konštatovala analytička, ktorá sa zaoberá najmä zahraničnou politikou EÚ, predovšetkým vo vzťahu k Rusku a krajinám Východného partnerstva.



Asociačná dohoda však podľa Tomčíkovej neprinesie iba pozitíva, pretože má súvis s neutíchajúcimi bojmi na východe krajiny, ktoré ju oslabujú ekonomicky i politicky a spomaľujú proces reforiem. "Postupná implementácia AA povedie k väčšiemu tlaku zo strany Ruska, ktoré sa bude snažiť ďalej Ukrajinu oslabiť a stavať jej prekážky. Situácia sa teda môže postupne zhoršovať," uviedla odborníčka a spresnila, že Rusko sa snažilo udržať si Ukrajinu vo svojej sfére vplyvu už niekoľko rokov pred podpísaním AA - a v okamihu podpisu svoje úsilie ešte zintenzívnilo.



"Vynútilo si vtedy účasť na trilaterálnom rokovaní (Rusko, Ukrajina a EÚ), ktoré sa týkalo odloženia implementácie AA, predovšetkým Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Ukrajinou (DCFTA). Rusko sa teda nemôže a pravdepodobne ani v blízkej budúcnosti nezmieri so stratou Ukrajiny," poznamenala Tomčíková.



Potvrdzujú to podľa jej slov aj správy pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z decembra 2017. "Situácia na východe krajiny sa naozaj ku koncu roka 2017 výrazne zhoršila. Bezpečnostná situácia bola podľa OBSE najhoršia od februára 2017. Netvrdím, že každé prijaté ustanovenie AA priamoúmerne zhorší situáciu na východe, ale skôr, že väčšie zbližovanie Ukrajiny a EÚ povedie k zhoršeniu vzťahu Ukrajiny a Ruska. Bohužiaľ, Rusko nechce silnú Ukrajinu smerujúcu do Európy," povedala analytička.



Asociačná dohoda však možnosť vstupu do EÚ Ukrajine neprinesie, myslí si Tomčíková. "Preto môže naopak byť veľkým sklamaním pre verejnosť, ktorá za jej podpísanie v roku 2013/2014 bojovala. Perspektíva členstva v EÚ je veľmi citlivá téma pre obe strany a vágna a nepresná rétorika predstaviteľov EÚ smerom k Ukrajine o jej možnom či nemožnom členstve napomáha negatívnym náladám ukrajinskej verejnosti voči EÚ," dodala Tomčíková.