Analytička: Summit oboch Kóreí je dobré znamenie

Bratislava 6. marca (TASR) - To, že sa Južná a Severná Kórea dohodli na usporiadaní spoločného summitu, je dobré znamenie, treba však byť opatrný. Severná Kórea má svoju vlastnú agendu a vždy sa k rokovaniam bude stavať tak, ako to v danej chvíli bude vyhovovať jej. Pre TASR to v utorok uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.



"Otvorenie viacerých možností na rokovania na viacerých úrovniach je rozhodne pozitívna správa a pozitívny vývoj. Je dôležité, že sa predstavitelia oboch štátov dohodli na tom, že sa summit bude konať," priblížila analytička. Zdôraznila však, že podstatné je to, "akým spôsobom sa implementujú dohody, ako sa realizujú veci, na ktorých sa zástupcovia krajín dohodnú".



Podľa Husenicovej významnú úlohu pred plánovaným summitom, ktorý by sa mal uskutočniť koncom apríla, zohrajú prípravné rokovania. "To, čo zásadným spôsobom ovplyvní priebeh summitu, a zároveň aj to, na čom by sa potenciálne mohli predstavitelia oboch štátov dohodnúť, bude závisieť od toho, ako budú vedené prípravné rokovania, do akej miery bude Severná Kórea ochotná reagovať na podmienky či už Južnej Kórey, alebo Spojených štátov," vysvetlila.



Skúsenosti z minulosti však naznačujú, že je potrebná opatrnosť, upozornila odborníčka. "Severná Kórea nie vždy implementuje záväzky a dohody v takom znení, v akom ich interpretujú ostatné strany. To je jeden zásadný problém, ktorý tu vždy v minulosti bol," ozrejmila.



Problematické tiež je, že k zmierneniu rétoriky Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) pravdepodobne viedli aj ekonomické dôvody, myslí si Husenicová. "Zmiernenie napätia zo strany KĽDR je pravdepodobne možné interpretovať aj v ekonomickom kontexte," vyhlásila odborníčka a spresnila, že za tými dôvodmi vidí "minuloročné prírodné katastrofy, suchá a dažde, ktoré ovplyvnili poľnohospodársku produkciu krajiny, a vplyv sankčného režimu, ktorý sa od minulého roka bezprostredne dotýka severokórejskej ekonomiky, čiže ovplyvní aj obyvateľov".



Na jednej strane je podľa Husenicovej veľmi pozitívne, že štáty, ktoré nemajú medzi sebou podpísanú mierovú dohodu, plánujú viesť rokovania a vytvárať viaceré kanály, aby sa v prípade problémov mohli dohodnúť priamo. Na jednom konci rokovacieho stola je však stále Severná Kórea, a tá "má svoju vlastnú agendu a vždy sa bude snažiť predovšetkým stavať sa k rokovaniam tak, ako to v tom danom momente bude vyhovovať jej", zdôraznila riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.