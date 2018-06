Analytička: Turecké voľby priniesli prekvapenia, no neboli celkom fér

Prezident Recep Tayyip Erdogan podľa analytičky už počas kampane ukázal, že Turecko po jeho zvolení pôjde vlastnou cestou.

Bratislava 25. júna (TASR) - Za prekvapenia tureckých parlamentných a prezidentských volieb sa dá označiť víťazstvo súčasného prezidenta už v prvom kole, rýchle uznanie porážky zo strany opozície, ale aj úspech nacionalistickej strany MHP či kurdskej strany HDP. Pre TASR to uviedla analytička portálu EURACTIV Slovensko Lucia Yar. Pripomína však, že v parlamente nebude mať v novom prezidentskom systéme také právomoci, ako mal doteraz, takže sa nedá očakávať, že sa napríklad kurdský vplyv zvýši.



Prezident Recep Tayyip Erdogan podľa analytičky už počas kampane ukázal, že Turecko po jeho zvolení pôjde vlastnou cestou. "Pričlenením ministerstva pre európske záležitosti pod rezort diplomacie prezident navyše jasne deklaroval to, že Únia a vstup do nej už nebude pre Turecko samostatnou kapitolou," konštatuje Yar. Preto sa podľa nej nedá očakávať, že by Turecko vyhrážky Bruselu v politickej alebo ľudskoprávnej oblasti v najbližších rokoch ovplyvňovali.



Horší výsledok Erdoganovej strany AKP podľa analytičky nenaznačuje pokles prezidentovej popularity. "Práve naopak, Erdogan týmto výsledkom potvrdil, že je populárnejší ako jeho strana. Podarilo sa mu dokonca zaujať aj voličov nacionalistickej MHP a získať prevahu aj vo veľkomestách ako Istanbul a Ankara, čo nebývalo v minulosti zvykom," poznamenala.



Upozorňuje však na viacero incidentov, ktoré sa počas volebného dňa udiali a najmä na nevyrovnané podmienky počas predvolebnej kampane. Napriek tomu, že výsledky za jasné uznala aj opozícia, turecké voľby podľa Yar "nemožno označiť za férové, najmä v súvislosti s predvolebnou kampaňou a neporovnateľným priestorom a možnosťami, ktoré mala vládna strana a opozícia". Rozdiely boli zjavné aj v médiách, kde väčšinu priestoru dostávali provládni politici a provládni komentátori.