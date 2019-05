Analytička: Vyššia volebná účasť by mohla byť v Británii a Poľsku

Domnieva sa, že s väčšou pravdepodobnosťou pôjdu hlasovať voliči s vyšším vzdelaním.

Brusel 21. mája (TASR) - Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie vždy líši, existujú však dôvody domnievať sa, že aspoň v niektorých krajinách pôjde voliť viac ľudí. Mohlo by to tak byť v Británii a Poľsku. V rozhovore pre TASR to uviedla analytička z think-tanku Centrum pre európsku reformu (CER) Agata Gostyňská-Jakubowská.



"Nechcela by som špekulovať, či sa záujem o eurovoľby tentoraz zvýši. Volebná účasť sa v členských štátoch vždy líši, musíme si tak počkať až na konečné výsledky," skonštatovala politologička. Napriek tomu podľa nej existujú dôvody domnievať sa, že v niektorých krajinách Európskej únie pristúpi k urnám viac ľudí než v posledných eurovoľbách, konkrétne v Spojenom kráľovstve a Poľsku.



"V Británii budú eurovoľby vnímané ako ďalšie referendum (o brexite) a v Poľsku budú predstavovať dôležitý test pred parlamentnými voľbami plánovanými na jeseň," uviedla Gostyňská-Jakubowská.



Domnieva sa, že s väčšou pravdepodobnosťou pôjdu hlasovať voliči s vyšším vzdelaním. Zároveň upozornila, že v mnohých prípadoch sú títo voliči aj "proeurópskejší", preto je podľa nej dôležité mobilizovať aj iné skupiny.



V súvislosti s výsledkami volieb Gostyňská-Jakubowská uviedla, že väčšinu kresiel v novom Európskom parlamente takmer určite stratí stredopravý i stredoľavý blok. "To znamená, že na presadenie určitej legislatívy budú potrebovať podporu ďalších politických síl, ako napríklad liberálov a zelených. Euroskeptici si polepšia, ale nie je jasné, či sa im podarí vytvoriť súdržný blok, aby mali v EÚ vplyv na tvorbu rozhodnutí," uzavrela analytička.