Analytik: Britská politika ostáva v slepej uličke

Podľa riaditeľa britského think-tanku The Foreign Policy Centre (FPC) Adama Huga narastá riziko toho, že Británia skĺzne do brexitu bez dohody.

Londýn 17. januára (TASR) - Hrozba tzv. brexitu bez dohody po utorkovom hlasovaní o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vzrástla. Britský parlament medzitým nie je schopný identifikovať spoločný návrh a ostáva uviaznutý v slepej uličke straníckych záujmov. Pre TASR to uviedol riaditeľ britského think-tanku The Foreign Policy Centre (FPC) Adam Hug.



Podľa Huga "narastá riziko toho, že Británia skĺzne do brexitu bez dohody", a to najmä z dôvodu pretrvávajúcej neschopnosti britských politikov identifikovať taký postoj k otázke brexitu, ktorý by mohol získať väčšinu v britskom parlamente.



Analytik predpokladá, že po utorkovom razantnom odmietnutí textu dohody presadzovanom britskou premiérkou Theresou Mayovou poslancami bude snaha prísť s novým návrhom, ktorý bude viac-menej podobný súčasnej dohode. Zároveň by mal potenciál uspokojiť tých členov parlamentu, ktorí sa obávajú, že zlá dohoda môže Spojené kráľovstvo poškodiť viac ako neriadený brexit.



Dosiahnutie takto vytýčeného cieľa však bude podľa Huga "extrémne náročné", okrem iného aj pre neochotu Únie zásadnejším spôsobom meniť podobu existujúcej dohody.



Ďalším momentom ešte viac komplikujúcim situáciu okolo brexitu je aj skutočnosť, že vláda Theresy Mayovej aj napriek "zdrvujúcej porážke" v utorkovom hlasovaní tak skoro nepadne, hoci labouristi sa budú aj naďalej sústreďovať práve na dosiahnutie takéhoto vývoja.



Britská politika sa tak iba niekoľko týždňov pred oficiálnym dátumom odchodu Británie z EÚ (29. marca) podľa Huga "ocitla v slepej uličke, bez očividného východiska z krízy".