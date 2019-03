Analytik: Fidesz zrejme nevylúčia z EPP, možno mu pozastavia členstvo

EPP už údajne netrvá na vylúčení Fideszu, pretože vedenie sa obáva, že by to spôsobilo ďalšie konflikty a s odchodom ďalších strán z frakcie by sa spustil domino efekt.

Budapešť 19. marca (TASR) - Maďarskú vládnu stranu Fidesz zrejme nevylúčia v stredu z politickej skupiny Európska ľudová strana (EPP), povedal v pondelok večer vo verejnoprávnej televízii M1 politológ Dániel Deák.



Podľa jeho slov prebieha v súčasnosti v Európskej únii a v EPP spor o hodnotách, ale aj civilizačný boj.



"Zdá sa, že EPP je v súčasnosti najnejednotnejšou frakciou v Európskom parlamente (EP). Vedenie európskych ľudovcov sa obáva, že ak v májových eurovoľbách zosilnejú politické sily odmietajúce prisťahovalectvo, stratí EPP svoju vedúcu pozíciu. Je to dosť pravdepodobné. Diskusiu v rámci EPP určujú mocenské boje a záujmy. Vedenie ľudovcov sa obáva, že stratí moc, preto teraz útočí na Fidesz," dodal Deák.



EPP však už údajne netrvá na vylúčení Fideszu, pretože vedenie sa obáva, že by to spôsobilo ďalšie konflikty a s odchodom ďalších strán z frakcie by sa spustil "domino efekt". Podľa politológa by to pre EPP znamenalo vážne straty vo voľbách do europarlamentu. Za najhorší možný scenár preto Deák označil pozastavenie členstva Fideszu v EPP.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)