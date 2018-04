Analytik: KĽDR nemá na výber, s Južnou Kóreou a USA sa musí spriateliť

Práve tieto krajiny totiž podľa Miloša Procházku vedia Pchjongjangu po určitých ústupkoch zabezpečiť prežitie a ekonomickú, politickú i vojenskú nezávislosť od Číny.

Soul/Bratislava 26. apríla (TASR) – Ak si chce severokórejský režim zabezpečiť prežitie, nezávislosť od Číny a istý ekonomický rozvoj, musí sa s Južnou Kóreou a so Spojenými štátmi "spriateliť" - inú možnosť nemá. Pre TASR to uviedol vo štvrtok analytik z Katedry východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave Miloš Procházka.



Práve tieto krajiny totiž vedia Pchjongjangu po určitých ústupkoch zabezpečiť prežitie a ekonomickú, politickú i vojenskú nezávislosť od Číny, prípadne určitý ekonomický rozvoj v rámci centrálne plánovaného hospodárstva, spresnil odborník.



Procházka upozornil, že pri pohľade na nadchádzajúci medzikórejský summit je veľmi dôležitým aspektom ekonomika Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). "Obyčajní ľudia - aj tí zo stredných vrstiev spoločnosti - majú čoraz väčší prístup k informáciám z Južnej Kórey, a preto sa im život v uzavretej a ekonomicky vyčerpanej KĽDR zdá byť ešte menej znesiteľný", spresnil Procházka.



Režim prezidenta Kim Čong-una sa preto podľa jeho slov veľmi snaží ukázať ľuďom svoju "prívetivú" tvár. "Stavajú sa moderné obytné štvrte, akvaparky, zábavné parky či lyžiarke strediská," povedal, pričom dodal, že tie však fungujú len pre vyvolených.



"Keďže kvôli sankciám prišiel režim aj o tú časť príjmov, z ktorých financoval nákladné projekty na 'zlepšenie' ekonomického postavenia obyvateľstva - aspoň toho, ktoré zostáva lojálne režimu -, Kim Čong-un sa bude všemožne snažiť o zrušenie sankcií, hoci aj výmenou za denuklearizáciu. Či skutočnú, alebo len naoko, to sa ukáže až po čase," uviedol Procházka.



Podstatnú úlohu tu podľa neho hrá aj vývoj v Číne, kde si prezident Si Ťin-pching odkrajuje čoraz väčšiu porciu moci. "Severokórejský režim sa možno obáva silnejšieho pripútania k Číne, čo by znamenalo vytvorenie z KĽDR akejsi neoficiálnej kolónie Číny."



Summit lídrov Južnej a Severnej Kórey sa uskutoční v piatok. Na takejto - doposiaľ len tretej - vrcholnej schôdzke od kórejskej vojny z rokov 1950-53 sa koncom marca dohodli zástupcovia oboch krajín na prípravných rokovaniach v dedine Pchanmundžom v pohraničnej demilitarizovanej zóne. Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un sa v uvedenom termíne stretnú v tzv. Mierovom dome na južnej strane štátnych hraníc v Pchanmundžome.