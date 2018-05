Analytik: Kritika voči Rusku nevymizne, musíme sa naučiť spolupracovať

Podľa analytika Sergeja Utkina je potrebné veľmi starostlivo pracovať na problémoch, ktoré vytvárajú negatívnu dynamiku vo vzťahoch medzi Západom a Východom.

Bratislava 18. mája (TASR) – Ruský analytik Sergej Utkin je presvedčený, že kritický postoj voči Rusku nie nový a len tak ľahko nevymizne. Podľa neho je potrebné veľmi starostlivo pracovať na problémoch, ktoré vytvárajú negatívnu dynamiku vo vzťahoch medzi Západom a Východom, a zamerať sa na hľadanie riešení vzájomných konfliktov, aj tých nepriamych. Potom sa zmení aj príslušná rétorika, uviedol analytik z Inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Ruskej akadémie vied.



"Kritický postoj Západu voči Rusku nie je pre nás novinkou. Slovensko sa nachádza v hlavnom transatlantickom prúde, nie je na periférii a preto je logické, že má voči Rusku skôr kritický prístup," priblížil Utkin pri príležitosti bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.



Jedným z hlavných problémov, ktorý naštrbuje vzťahy medzi Západom a Ruskom, je podľa neho situácia na Ukrajine. "Hroznú tragédiu, ktorá tam stále prebieha, je len veľmi ťažké nazvať zamrznutým konfliktom. Je to skôr tlejúci konflikt," upozornil odborník. V tejto situácii je podľa neho ešte priskoro hovoriť o úplnom politickom riešení. "Lídri by sa však mali snažiť ľudom ukázať, že majú v záujme dospieť k stopercentnému, nie iba k vyhlásenému prímeriu...," zdôraznil politológ.



Ďalším problémom je podľa neho situácia v Sýrii. "Ľudia už strácajú nádej, že prvotne iniciované návrhy riešení budú fungovať... Ak by sme ale našli pracovný model, s ktorým však určite nebude spokojný každý, bol by to jednoznačne pokrok v ochabujúcich vzťahoch medzi Západom a Východom," domnieva sa Utkin.



Potom upozornil aj na údajné ruské zasahovanie do volieb v USA. "V tomto prípade si je najdôležitejšie uvedomiť, že sa pohybujeme v kybernetickej sfére, kde v máme medzinárodnej legislatíve veľké medzery. Podobných vecí by sme sa nemuseli obávať, keby sa na medzinárodnej úrovni dohodli presne stanovené hranice, ktoré už nemožno prekročiť," domnieva sa expert z Ruskej akadémie vied. "Je to však ťažká diskusia, lebo ak v oblasti informácií zakážete všetko, neostane tu sloboda slova, a to dezinformácie alebo štátmi podporovanú propagandu nevyrieši."