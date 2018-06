Analytik: Talianska vláda sa bude pri migrantoch snažiť pripojiť k V4

Podľa reformy dublinského nariadenia by po novom mali byť za žiadateľov o azyl zodpovedné všetky členské štáty EÚ, a nielen tie, kam prichádza najviac migrantov, akými sú napríklad Grécko a Taliansko.

Florencia/Bratislava 6. júna (TASR) - Nová talianska vláda má potenciál zaviesť v krajine plánované programové zmeny. Strany, ktoré ju sformovali - protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN) - nakoniec ustúpia od svojej euroskeptickej rétoriky, budú sa usilovať o reformu Európskej únie a priblížiť sa k migračnej politike Vyšehradskej skupiny (V4). V stredajšom rozhovore pre TASR to uviedol taliansky politológ Marco Tarchi z Florentskej univerzity (UNIFI).



"Nová vláda má silnú parlamentnú väčšinu, takže sa môže pokúsiť realizovať svoj program - ale bude musieť čeliť kritickému postoju médií, intelektuálnych elít a ľudí z prostredia finančníctva, ako aj kontrole prezidenta Sergia Mattarellu," uviedol politológ.



Napriek tomu, že LN aj M5S majú populistické črty, od svojho otvoreného euroskeptického postoja nakoniec určite ustúpia, domnieva sa Tarchi. "Budú skôr trvať na potrebe reformy EÚ a pokúsia sa pripojiť ku konaniu krajín Vyšehradskej skupiny," uviedol. Vysvetlil, že v utorok sa talianska vláda rozhodla v oblasti prisťahovaleckej politiky priblížiť ku krokom V4 "s cieľom zablokovať reformu dublinskej dohody".



Podľa reformy dublinského nariadenia by po novom mali byť za žiadateľov o azyl zodpovedné všetky členské štáty EÚ, a nielen tie, kam prichádza najviac migrantov, akými sú napríklad Grécko a Taliansko. Tieto krajiny by však mali aj naďalej registrovať všetkých prichádzajúcich ľudí a zabezpečiť riadnu ochranu vonkajších hraníc.



Podľa Tarchiho novej talianskej vláde nejde o plnenie migračných kvót. "Samozrejme, krajiny V4 systém kvót neschvaľujú, ale nová vláda ho ani nechce implementovať. Jej cieľom je posilniť vnútroštátnu úroveň kontroly prisťahovalectva a zvýšiť zamietanie vstupu pre ekonomických migrantov," objasnil taliansky politológ.