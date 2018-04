Analytik: Trump a Macron chcú novú dohodu s Iránom, tá nie je reálna

Praha 26. apríla (TASR) - Vznik novej jadrovej dohody s Iránom nie je reálny ani napriek tomu, že záujem o ňu vyjadrili po stretnutí v USA americký prezident Donald Trump i jeho francúzsky partner Emmanuel Macron. V rozhovore pre TASR to uviedol analytik z českej Asociácie medzinárodných otázok (AMO) Petr Boháček.Body, ktoré Spojeným štátom v súčasnej jadrovej dohode prekážajú a mala by ich obsahovať nová zmluva, sú podľa odborníka veľmi komplexné a v očiach Západu neriešiteľné. Ide napríklad o balistický program Iránu, ktorý je základným obranným prvkom tejto krajiny.objasnil Boháček.Podstatný je podľa neho silný multilateralizmus, na ktorý Macron po stretnutí s Trumpom upozorňoval. Ak by sa začalo o novej dohode hovoriť, Irán sa dostane do bodu, keď už nebude môcť robiť ústupky. Macron si tento fakt podľa Boháčka uvedomuje a preto na nevyhnutnosť vzájomného porozumenia vyzval aj ostatné krajiny.Na druhej strane,, tvrdí analytik.Podľa analytika bolo stretnutie lídrov USA a Francúzska, ktoré sa uskutočnilo začiatkom tohto týždňa vo Washingtone, z Macronovej strany strategicky a diplomaticky veľmi dobre zahraté.domnieva sa Boháček. Francúzsky prezident to podľa neho potvrdil v prejave pred americkým Kongresom.Obaja prezidenti majú teda na jednej strane veľmi dobré osobné vzťahy, ale na ich pozadí jeskonštatoval odborník.Ako ďalej zdôraznil, dôležité teraz je, ako bude na celú vec Donald Trump reagovať.vyhlásil Boháček. Pripomenul však, že v otázke klimatickej dohody sa francúzskemu prezidentovi Trumpov názor zmeniť nepodarilo.Čo sa Macronovi nepodarilo, nemecká kancelárka Angela Merkelová nezachráni. Tá má Biely dom navštíviť v piatok.myslí si Boháček. Kancelárka podľa neho s Trumpom nemá natoľko silný vzťah a skôr sa bude venovať obchodom než zahraničnej politike.Historická jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi veľmocami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.