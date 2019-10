Analytik: Úspech Johnsonovej brexitovej dohody je nepravdepodobný

Londýn 19. októbra (TASR) - Návrh dohody britského premiéra Borisa Johnsona o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie má len veľmi malú šancu uspieť v sobotňajšom hlasovaní britského parlamentu. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa britského think-tanku "The UK in a Changing Europe" a profesor politológie Simon Usherwood.



Šancu na úspech dohody v parlamente podľa profesora znižujú odmietavé reakcie vlády severoírskych unionistov.



"Johnson by preto musel nájsť dostatočný počet hlasov od rebelov z opozičnej Labouristickej strany," povedal Usherwood. Verejne by sa tak vyhranili voči svojmu vodcovi Jeremymu Corbynovi, podľa ktorého je tento návrh ešte horší ako dohoda bývalej premiérky Theresy Mayovej - a najlepším riešením je vyhlásenie druhého referenda.



Podľa Usherwooda je však takáto možnosť skôr nepravdepodobná: "Podpora dohody, ktorá by Johnsonovi silno nahrala v kampani, je (pre opozíciu) nešťastným rozhodnutím vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť parlamentných volieb."



Johnsonov návrh dohody o brexite sa zásadne líši od vyrokovanej dohody Theresy Mayovej najmä v otázke tzv. írskej poistky, ktorá má zamedziť obnoveniu kontrol na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Tú premiér zrušil a nahradil návrhom colnej hranice v Írskom mori. Toto more oddeľuje ostrovy Írsko a Veľká Británia.



"To, samozrejme, predstavuje problém pre firmy zo Severného Írska, najmä tie, ktoré dovážajú tovar a poľnohospodárske produkty do Anglicka, Škótska a Walesu," povedal pre TASR profesor ekonómie a politológie na londýnskej univerzite King's College Jonathan Portes. Podľa neho práve preto severoírski unionisti odmietajú návrh podporiť.



Naskytuje sa však aj možnosť, že parlament v sobotu hlasovať vôbec nebude. Po piatkovom úspešnom prijatí tzv. Letwinovho dodatku podľa profesora Usherwooda naberá táto situácia na pravdepodobnosti. Znamenalo by to, že Británia by musela požiadať EÚ o odklad brexitu do 31. januára 2020. Rovnaký scenár by nastal, ak by poslanci návrh dohody odmietli.