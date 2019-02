Analytik: Za posledných päť rokov sa Ukrajina od Ruska veľmi vzdialila

Pokiaľ ide o boj proti korupcii a oligarchii na Ukrajine, nemožno zatiaľ podľa analytika Fesenka hovoriť o veľkých úspechoch.

Bratislava/Kyjev 18. februára (TASR) - Za posledných päť rokov sa Ukrajina od Ruska vzdialila viac, než predtým za 20 rokov, konštatoval v rozhovore pre TASR ukrajinský analytik a riaditeľ Centra politických štúdií "Penta" Volodymyr Fesenko.



Ukrajina a Rusko - po tom, čo v roku 2014 nastúpilo v Kyjeve po revolúcii nové vedenie, Moskva anektovala Krym a časti Donbasu obsadili proruskí separatisti - však nemôžu úplne pretrhnúť svoje vzájomné väzby, keďže spolu susedia a pretrváva medzi nimi aj závislosť od niektorých komodít. K tomu ale poznamenal, že v dôležitých sférach informácií a kultúry sa Ukrajina "veľmi silno" emancipovala.



Pokiaľ ide o boj proti korupcii a oligarchii na Ukrajine, nemožno zatiaľ podľa Fesenka hovoriť o veľkých úspechoch. "Ale bola vytvorená inštitucionálna osnova pre boj proti korupcii. Každopádne oproti minulosti je boj proti korupcii aktívnejší. Avšak nejaký zlom v boji proti korupcii zatiaľ nenastal. Vznik protikorupčného súdu by síce mohol situáciu trocha zlepšiť, ale stále je to len začiatok boja," povedal Fesenko.



Ďalej konštatoval, že predstavitelia oligarchie zostávajú kľúčovými politickými a ekonomickými aktérmi v krajine. Verí však, že situácia sa zmení. Na Ukrajine rastie totiž vplyv občianskej spoločnosti a dopyt po oslabení vplyvu oligarchie. "Na rozdiel od Ruska je oligarchia na Ukrajine rozdrobená, nikto nemá monopol, preto je tam veľmi ostrá konkurencia, čo má za následok aj reálnu konkurenciu v politickej sfére," vysvetlil Fesenko.



K vývoju ekonomiky na Ukrajine povedal, že to veľmi závisí od vývoja svetového hospodárstva. "Je potrebné brať do úvahy, že od roku 2014 stratila Ukrajina pätinu svojej ekonomiky. Dva roky bola ekonomika vo veľmi hlbokej kríze. Dnes už z krízy vychádza, hoci veľmi pomaly. Veľa bude preto závisieť od svetovej ekonomiky, situácie na východe Ukrajiny a, samozrejme, od boja proti korupcii," konštatoval.



Ukrajinského prezidenta Petra Porošenka hodnotí Fesenko nejednoznačne. Na jednej strane boli totiž podľa neho posledné roky mimoriadne ťažké a náročné, čo ohraničovalo Porošenkove možnosti. Úspechy mu prisúdil najmä v oblasti európskej integrácie Ukrajiny a približovaniu sa k Severoatlantickej aliancii. Okrem toho Porošenko posilnil obranyschopnosť štátu, keďže v roku 2014 "Ukrajina nemala de facto armádu", a prispel aj k emancipácii Ukrajiny vytvorením novej ukrajinskej cirkvi, doplnil Fesenko.



Na druhej strane sú Ukrajinci veľmi nespokojní so sociálnou a ekonomickou situáciou - znížením životnej úrovne, pokračoval analytik. "To bolo, samozrejme, spôsobené aj vojnou, avšak z veľkej časti aj tzv. nepopulárnymi opatreniami. Preto sú mnohí s ním (Porošenkom) nespokojní. Sklamaní sú aj preto, lebo od Porošenka očakávali, že bude schopný pretlačiť zásadné a kvalitné demokratické reformy. To sa však nestalo. Z hľadiska súdnej sféry a boja proti korupcii sa zmenilo iba málo. Taktiež ho kritizujú za to, že mieša politiku s osobným biznisom. Neoddelil tieto dve veci, čo takisto pomáha oligarchii udržiavať si svoj vplyv. Preto je jeho hodnotenie veľmi rozporuplné - na jednej strane sú tu veľké úspechy, ale aj veľa kritiky na jeho adresu," dodal Volodymyr Fesenko.