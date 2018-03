Analýza: Víťazstvo V. Putina prináša riziká pre ruské hospodárstvo

Spoločnosť Coface analyzuje, čo všetko môže spôsobiť Putinovo pôsobenie v úrade.

Bratislava 19. marca (TASR) - Vysoká podpora Vladimíra Putina v Rusku prináša viaceré riziká pre tamojšie hospodárstvo. Sú nimi ďalšie sankcie či slabšie investície, ktoré môžu zabrániť možnému rastu hospodárstva. Vo svojej analýze na to upozorňuje spoločnosť Coface.



Putinovi k dobrému výsledku volieb nahrávalo viacero faktorov. "V prvom rade v Rusku vidíme absenciu dôveryhodných protikandidátov vzhľadom na slabosť opozície a prísnu kontrolu politického života a médií," konštatuje analytik Coface Dominique Fruchter.



Putinovi do kariet hrá aj návrat Ruska na medzinárodnú scénu, najmä na Blízkom východe. "Rozhodujúcim bodom bola intervencia Ruska v Sýrii, kde je Rusko kľúčovým hráčom. Ďalším príkladom je pripojenie Krymu a jeho hlavného prístavu. Ruský národ má od 19. storočia zvláštny záujem o tento región," pripomína analytik.



Tretím faktorom je nepochybne návrat k hospodárskemu rastu napriek západným sankciám a nižším cenám ropy. "Sankcie uložené západnými krajinami majú na HDP Ruska odhadovaný kumulovaný vplyv vo výške jedného percenta. Pokles cien ropy, ktorý bol hlavným dôvodom recesie v rokoch 2015-2016, dokázala krajina čiastočne zvrátiť," dopĺňa Fruchter.



Štvrtým faktorom je návrat k nízkej inflácii, najmä vďaka stabilizácii ruského rubľa, ako aj prispôsobenie hospodárstva sankciám prostredníctvom geografickej diverzifikácie a miestnej výroby. Rusko reagovalo na sankcie odvetnými opatreniami, teda zákazom dovozu mnohých výrobkov zo Západu, v dôsledku čoho výrazne vzrástli domáce ceny. "Pokles inflácie umožnil banke Ruska znížiť svoju kľúčovú sadzbu z najvyššej úrovne 17 % v roku 2014 na 7,5 % vo februári 2018," hovorí Fruchter.



Jasné víťazstvo Putina v prezidentských voľbách však prináša pre krajinu aj riziká. "Dominancia Vladimíra Putina by sa mohla stať nevýhodou, ak sa rozhodne odísť pred koncom svojho mandátu v roku 2024, keď bude mať 71 rokov. Preto by sa mohol rozhodnúť pre rýchlu "predvoľbu" nástupcu na vyrovnanie prechodu," upozorňuje Fruchter.



Medzinárodná aktivita by sa tiež podľa neho mohla premeniť na pascu. Sýria sa podľa Coface môže stať trvalým bojovým poľom a nevyriešené problémy s Donbasom môžu viesť k novým sankciám zo Západu, čo by už mohlo byť viac hmatateľné. Krajina už teraz trpí relatívnou izoláciou, ktorú ilustruje absencia obchodných zmlúv mimo bezprostredných a povinných susedov, pričom napríklad Čína prejavuje opatrnosť.



"Zmiernenie hospodárskej politiky má však svoje obmedzenia. Aj keď sa očakáva, že deficit verejných financií klesne na 1,5 % v roku 2018, bude to stále 7 %, ak sa vylúčia príjmy z ropy. V roku 2019 sa pravdepodobne zavedie nové fiškálne pravidlo, ktoré bude zamerané na zníženie závislosti od príjmov z energie a na doplnenie štátnych fondov," naznačuje Fruchter.



Skutočné úrokové sadzby zostanú vysoké. Centrálna banka je naďalej opatrná z dôvodu vysokých inflačných očakávaní a zvyšovania miezd, ktoré sú bezvýznamné z hľadiska rastu produktivity. Okrem toho nízka ziskovosť bánk, s výnimkou Sberbank a Alfabank, viedla centrálnu banku k očisteniu systému, čím sa verejné vlastníctvo bankového majetku zvýšilo na 66 %.



Rizikom sú aj investície. Hoci rastú, zostávajú nevýrazné v dôsledku obmedzeného podnikateľského prostredia a sankcií v štátom ovládanej ekonomike. Problémom je najmä korupcia, štátne intervencie, či náhodná realizácia zmlúv. Coface upozorňuje, že ruský súkromný sektor investuje skôr v zahraničí, kým podiel nových zahraničných investícií je nízky. "Spolu s odlivom mozgov pravdepodobne zabráni zvýšeniu potenciálneho rastu ekonomiky odhadovaného na 1,5 %. Okrem toho rozhodujúca elita je proti reformám, ktoré by mohli ohroziť ich výsadné postavenie," dodala Coface.