Analýza:Po brexite bez dohody môžu Britom obmedziť právo na pobyt v EÚ

Londýn 15. augusta (TASR) – Právo na pobyt Britov žijúcich v krajinách Európskej únie sa môže po brexite bez dohody značne obmedziť. Vyplýva to z analýzy britského think-tanku Centrum pre európsku reformu (CER), publikovanej začiatkom augusta na jeho webstránke.



Britskí občania žijúci v EÚ aspoň päť rokov pred oficiálnym odchodom Británie z Únie by zmeny nemali pocítiť až tak ako tí, ktorí do európskych krajín prídu tesne pred 31. októbrom tohto roka. Táto druhá skupina sa môže stretnúť najmä s väčšou dávkou byrokracie, alebo bude musieť zvládnuť podobné integračné testy ako občania z krajín mimo EÚ, napísala v štúdii analytička Camino Morterová-Martinezová.



Po tzv. tvrdom brexite by si migračnú politiku tvorili jednotlivé krajiny samostatne, takže na Britov žijúcich v štátoch Únie by sa vzťahovali rozdielne podmienky. Avšak napríklad Írsko a Malta sa už vyjadrili, že týmto občanom budú zachované takmer rovnaké podmienky ako doteraz.



Iné členské krajiny by však po určitom období Britov na svojom území začali evidovať ako občanov tretích krajín. V Belgicku, Španielsku a na Cypre by toto prechodné obdobie malo trvať do decembra 2020. Vo Francúzsku, Švédsku a v Holandsku by zmena prišla rok po oficiálnom odchode Británie z EÚ bez dohody, teda 31. októbra 2020. Rakúsko a Nemecko by v prípade tzv. tvrdého brexitu skrátilo túto dobu na šesť mesiacov, píše sa v analýze.



Ak budú chcieť britskí občania získať trvalý pobyt, budú musieť preukázať, že sú v danej krajine legálne. To by nemal byť problém v krajinách ako Nemecko či Belgicko, kde je registrácia občanov Európskej únie povinná. Situácia sa pre Britov môže však skomplikovať napríklad vo Francúzsku, kde nahlásenie povinné nie je.



Slovensko už prijalo zákon o úprave práv občanov Británie na svojom území, avšak účinnosť nadobudne až dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. "Status Britov žijúcich na Slovensku sa po brexite - či už s dohodou, alebo bez dohody - nebude meniť, keďže im budú garantované všetky práva občana EÚ, s výnimkou práva voliť a byť volený do Európskeho parlamentu," informoval v utorok TASR hovorca rezortu zahraničia Boris Gandel.



Niektoré krajiny Európskej únie si budú môcť stanoviť dodatočné podmienky, ako napríklad v Rakúsku čistý výpis z registra trestov alebo v Litve úspešné absolvovanie jazykového testu. Slovensko však medzi ne nepatrí. "Britskí občania žijúci a zaregistrovaní v Slovenskej republike si ku dňu brexitu budú len musieť zameniť preukaz občana EÚ za nový pobytový preukaz, a to do konca roka 2020," ozrejmil Gandel.



Prísnejšie pravidlá by mohli platiť aj pre rodinných príslušníkov britských občanov z krajín mimo Európskej únie. Na Slovensku budú môcť registrovaní rodinní príslušníci britských občanov, ktorí sú občanmi tretích krajín, zotrvať aj po brexite za rovnakých podmienok, musia si však vybaviť rovnaký pobytový preukaz, doplnil hovorca ministerstva.



Podľa analýzy Centra pre európsku reformu nariadenia po brexite bez dohody výrazne ovplyvnia britských občanov s nižším alebo nepravidelným príjmom. Takisto značne ovplyvnia ľudí pracujúcich vo viacerých krajinách EÚ zároveň - napríklad konzultantov či právnikov -, keďže dôjde k zamedzeniu voľného pobytu služieb medzi Britániou a Úniou. Pre Britov na Slovensku bude možné vykonávať právne poradenstvo za nezmenených podmienok do konca roka 2020.



Skupina, ktorá to podľa analytičky Morterovej-Martinezovej bude mať najťažšie, sú páry rovnakého pohlavia alebo nežijúce v manželskom zväzku. Tým by totiž trvalý pobyt podľa zákonov v krajinách ako Rumunsko, Lotyšsko, Poľsko a Bulharsko nemusel byť uznaný. EÚ takéto zväzky považuje za právoplatné.



"Keď Spojené kráľovstvo opustí Úniu, Briti už nebudú naďalej považovaní za občanov EÚ a stanú sa z nich príslušníci štátov tretích krajín, takže v princípe sa na nich právo voľného pohybu nebude vzťahovať. Všetky členské štáty Európskej únie sú však pripravené prijať opatrenia, ktoré zaručia britským občanom legálne žijúcim na ich území, že od dátumu odchodu bude naďalej ich pobyt považovaný za právoplatný," píše sa vo vyjadrení Európskej komisie z marca 2019.