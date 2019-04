Andorrská vládnuca strana prišla vo všeobecných voľbách o väčšinu

Aliancia socialistov a liberálov, ktorá dúfala, že prevezme moc, získala iba štyri kreslá. Druhá najväčšia strana tohto pyrenejského kniežatstva, Sociálnodemokratická strana, získala päť mandátov.

Andorra la Vella 8. apríla (TASR) - Andorrská vládnuca strana prišla v nedeľných všeobecných voľbách o väčšinu a po ôsmich rokoch pri moci musí hľadať koaličného partnera.



Stredopravicová strana Demokrati za Andorru (DA) však napriek tomu získala najväčší samostatný podiel v 28-člennej Generálnej rade; so ziskom 35 percent voličských hlasov jej patrí 11 kresiel, informuje tlačová agentúra AFP.



Aliancia socialistov a liberálov, ktorá dúfala, že prevezme moc, získala iba štyri kreslá. Druhá najväčšia strana tohto pyrenejského kniežatstva, Sociálnodemokratická strana (PS), získala päť mandátov.



Voľby sa konali na pozadí bezprecedentných demonštrácií proti vysokým cenám bytov a reforme štátnej správy, ktoré sa začali už vlani v marci.



Reorganizácii čelí aj finančný sektor, keďže sa Andorra usiluje o napravenie svojej reputácie ako daňového raja, a to kriminalizovaním daňových podvodov a posunom smerom k plnej bankovej transparentnosti.



Andorra, kedysi takmer vôbec nevyberajúca dane, teraz uvaľuje desaťpercentnú daň z príjmu na jednotlivcov i spoločnosti, ako aj daň z obratu vo výške 4,5 percenta.



Odchádzajúca vláda andorrského premiéra Antoniho Martího v januári reagovala na protesty ohlásením zvýšenia minimálnej mzdy.



Podľa AFP sa všeobecne predpokladá, že Martího nahradí bývalý minister vnútra Xavier Espot.



Ďalšou horúcou témou bola pred voľbami otázka interrupcií, pričom opozícia viedla kampaň za zmiernenie súčasných zákonov, ktoré zakazujú tieto zákroky, a to aj v prípade znásilnenia.



V Andorre, ležiacej medzi Španielskom a Francúzskom, žije približne 80.000 obyvateľov, avšak iba tretina z nich má andorrské občianstvo a volebné právo.