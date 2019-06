Andrea Nahlesová sa vzdala funkcie predsedníčky koaličnej SPD

Toto jej rozhodnutie, ktoré môže mať dôsledky aj pre budúcnosť veľkej koalície vedenej kancelárkou Angelou Merkelovou, je podľa politológov prekvapujúce.

Berlín 2. júna (TASR) - Andrea Nahlesová sa v nedeľu vzdala funkcie predsedníčky stredoľavej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá je súčasťou vládnucej koalície, informovala agentúra AFP.



AFP dodala, že Nahlesová sa ocitla pod silným tlakom spolustraníkov po tom, ako SPD uplynulý víkend zaznamenala svoj doteraz najhorší výsledok vo voľbách do Európskeho parlamentu: SPD skončila na treťom mieste, za vládnucimi kresťanskými demokratmi a Zelenými.



Svoj odchod z čela SPD Nahlesová zdôvodnila tým, že diskusie v parlamentnom klube i spätná väzba od členov SPD jej ukázali, že "podpora potrebná na výkon mojich funkcií už nie je."



Vyjadrila súčasne nádej, že jej rezignácia "otvorí možnosť, že sa výber nástupcu sa uskutoční riadnym spôsobom".



Toto jej rozhodnutie, ktoré môže mať dôsledky aj pre budúcnosť veľkej koalície vedenej kancelárkou Angelou Merkelovou, je podľa politológov prekvapujúce.



Dva dni po eurovoľbách totiž Nahlesová uviedla, že dá k dispozícii svoj mandát šéfky klubu SPD v Bundestagu, ktorý zastávala od septembra 2017. Hlasovanie sa malo konať v utorok 4. júna a Nahlesová mala v úmysle uchádzať sa o znovuzvolenie, pričom sa zrejme domnievala, že v prípade víťazstva v týchto voľbách by posilnila svoju pozíciu aj v čele strany. Podporu pre kandidatúru na oba posty však v strane nenašla.



Predstaviteľ SPD Harald Christ v rozhovore pre denník Bild upozornil, že Nahlesovej rozhodnutie vyvoláva pochybnosti o ďalšej existencii koalície. "Všetkým, ktorí sú dnes šťastní: je to veľká strata pre nemeckú politiku. Nahlesová stelesňovala existenciu veľkej koalície (známej v Nemecku ako GroKo), ktorej stabilita je teraz otázna," povedal Christ.



Štyridsaťosemročná Nahlesová sa stala prvou líderkou strany SPD v jej takmer 155-ročnej histórii v apríli 2018.