Angela Merkelová podporuje spoločnú zahraničnú politiku EÚ

Berlín 16. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová si želá, aby Európska únia podnikla ďalšie kroky smerom k spoločnej zahraničnej politike. Nemecká politička to povedal po piatkovom stretnutí s talianskym partnerom Paolom Gentilonim v Berlíne.



Myšlienka spoločnej zahraničnej politiky je podľa Merkelovej súčasťou "veľmi ambicióznej agendy" reformy Únie. Čína a Rusko sú konkrétnymi oblasťami, v ktorých by EÚ potrebovala spoločný postup.



Ako dobrý príklad spoločnej zahraničnej politiky Európskej únie spomenula Merkelová spoločnú zahraničnú politiku v Afrike. "Teraz to však potrebujeme aj pre ostatné regióny sveta," dodala podľa agentúry DPA Merkelová.



Merkelová a Gentiloni zdôraznili potrebu spoločnej azylovej procedúry a reformy tzv. dublinských pravidiel. Medzi ne okrem iného patrí pravidlo, aby bol žiadateľ o azyl poslaný späť do prvej krajiny EÚ, v ktorej sa zaregistroval.



Gentiloni ďalej kritizovali krajiny EÚ, ktoré problém utečencov dostatočne neriešia. "Musíme preukázať solidaritu," povedal taliansky premiér.



Gentiloni v rozhovore, ktorý pred rokovaním s Merkelovou poskytol pre noviny Süddeutsche Zeitung, vyzval členov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), aby prijali novú koaličnú dohodu s Merkelovej kresťanskými demokratmi (CDU/CSU). "Európa potrebuje stabilnú nemeckú vládu," vysvetlil.



Po stretnutí s nemeckou kancelárkou v Berlíne vyjadril Gentiloni tiež presvedčenie, že Taliansko bude mať stabilnú vládu - a riziko, že by po parlamentných voľbách 4. marca Rím riadili populisti alebo antieurópania, podľa neho nehrozí.