Angelina Jolie navštívila utečenecký tábor Rohingov

V bangladéšskych utečeneckých táboroch sa pred poslednou krízou v Mjanmarsku nachádzalo už približne 300.000 Rohingov.

Cox's Bazar 4. februára (TASR) - Americká herečka Angelina Jolieová, ktorá pôsobí ako osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), navštívila v pondelok utečenecký tábor Rohingov v Bangladéši. Informovala o tom agentúra AFP.



Jolieová zamierila po príchode do Bangladéša priamo do tábora v pobrežnej oblasti Teknaf v blízkosti hraníc s Mjanmarskom a porozprávala sa s niektorými z tamojších 720.000 obyvateľov. V tábore sa uchýlili príslušníci mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov, ktorí z krajiny utiekli počas zásahov vlády od augusta 2017.



Oscarová 43-ročná herečka sa po návšteve tábora bezprostredne verejne nevyjadrila, predstaviteľ polície v meste Cox's Bazar pre AFP povedal, že Jolieová by mala v utorok navštíviť ďalšie tábory.



Cieľom Jolieovej návštevy je posúdiť humanitárne potreby zhruba milióna Rohingov žijúcich v utečeneckých táboroch v meste Cox's Bazar a jeho okolí. S utečencami z rohinskej menšiny sa predtým stretla počas návštevy Mjanmarska v roku 2015 a Indie v roku 2006.



V bangladéšskych utečeneckých táboroch sa pred poslednou krízou v Mjanmarsku nachádzalo už približne 300.000 Rohingov.



Jolieová svoju návštevu Bangladéša uzavrie stretnutím s tamojšou premiérkou Hasínou Vadžídovou, šéfom diplomacie a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi v metropole Dháke, píše sa vo vyhlásení UNHCR.



Rozhovory sa zamerajú na to, ako môže UNHCR pomôcť Bangladéšu v úsilí o "riešenie" budúcnosti príslušníkov tejto prenasledovanej menšiny. OSN čoskoro spustí novú medzinárodnú iniciatívu, v rámci ktorej sa bude pre Rohingov na úteku a komunity, ktoré ich hostia, snažiť získať 920 miliónov dolárov, dodal UNHCR.



Približne 700.000 Rohingov muselo v roku 2017 ujsť z Mjanmarska do susedného Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obvinili z páchania násilia na tejto menšine.