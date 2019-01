Angličania protestovali proti prednáške vnučky Jeana-Marie Le Pena

Marion Maréchalová bola poslankyňou francúzskeho parlamentu za Národný front, ktorý založil jej starý otec Jean-Marie Le Pen a ktorej nástupnícke Národné zhromaždenie vedie jej teta Marine Le Penová.

Oxford 23. januára (TASR) - Desiatky demonštrantov protestovali v utorok v anglickom meste Oxford proti návšteve Marion Maréchalovej, ktorá je označovaná za možnú budúcu vodkyňu krajnej pravice a ktorá do tohto univerzitného mesta pricestovala na diskusiu so študentmi.



Marion Maréchalová bola poslankyňou francúzskeho parlamentu za Národný front (FN), ktorý založil jej starý otec Jean-Marie Le Pen a ktorej nástupnícke Národné zhromaždenie (RN) vedie jej teta Marine Le Penová. Maréchalová však pred časom prestala používať k svojmu priezvisku aj "Le Penová" - zrejme v snahe dištancovať sa od svojich príbuzných.



Maréchalová do Anglicka pricestovala na pozvanie od študentského spolku Oxford Union, aby predniesla prednášku a diskutovala so študentmi.



Toto pozvanie však vyvolalo protesty časti vodcov miestnych komunít. Na ich výzvu vyšlo do ulíc mesta v utorok okolo sto ľudí, z ktorých niektorí mali v rukách plagáty s nápisom "Nikdy viac Le Pen" či "Nie nacistom".



Miestna predsedníčka Labouristickej strany Rabyah Khanová v rozhovore pre agentúru AFP poukázala na to, že "v čase, keď je krajná pravica v Európe vrátane Británie na vzostupe", je Maréchalovej návšteva "neprijateľná".



Khanová tiež uviedla, že je "veľmi znepokojujúce, že Oxford Union na svoje podujatia aj naďalej pozýva krajne pravicových extrémistov". Pripomenula, že "nedávno sme tu mali Steva Bannona", ktorý pôsobil aj hlavný stratég prezidenta USA Donalda Trumpa a momentálne sa podľa AFP snaží uskutočniť svoj plán na spojenie všetkých nacionalistických a populistických síl v Európe.



Predseda spolku Oxford Union Daniel Wilkinson v mene svojej organizácie uviedol, že "chápeme a rešpektujeme právo na pokojný protest a teší nás, že ľudia vyjadrujú svoj názor". Vyzval demonštrantov, ktorí sú členmi združenia, aby využili príležitosť a na diskusii s Maréchalovou "pokojným a konštruktívnym spôsobom obhajovali svoje názory".



Pred dejiskom podujatia sa zišli aj ľudia, ktorí súhlasili s pozvaním Maréchalovej. "Veríme v slobodu vyjadrovania a (v slobodu) diskusie," vysvetlila Maya Thomasová.