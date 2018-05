Anglickí voliči rozhodujú v komunálnych voľbách

Hlasuje sa vo viac než 150 anglických volebných okresoch.

Londýn 3. mája (TASR) - Voľby do miestnych zastupiteľstiev sa dnes začali v časti Anglicka. Hlasovanie potrvá do 22.00 h SELČ, informuje agentúra DPA.



Hlasuje sa vo viac než 150 anglických volebných okresoch. Kým vo viacerých miestnych zastupiteľstvách sa bude rozhodovať iba o časti kresiel, v 32 londýnskych okresoch sa bude hlasovať o všetkých mandátoch. Dovedna sa rozhodne o zhruba 4400 nových členoch komunálnych orgánov.



Napínavé môže byť predovšetkým to, či sa labouristom podarí ukoristiť konzervatívcom premiérky Theresy Mayovej londýnske mestské časti Westminster a Wandsworth, uviedol politológ John Curtice zo Strathclydeskej univerzity v Glasgowe. Ako dodal, takmer vo všetkých londýnskych okruhoch mali odporcovia brexitu zreteľnú väčšinu.



To však neplatí pre vidiecke oblasti na severe Anglicka. Tam by konzervatívci mohli počítať s víťazstvom, píše DPA.