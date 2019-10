Ankara odmietla tvrdenia,že blokuje odsun Kurdov z bezpečnostnej zóny

Istanbul 19. októbra (TASR) - Turecko v sobotu odmietlo tvrdenie kurdských síl, že Ankara nedodržuje podmienky Spojenými štátmi sprostredkovaného prímeria a blokuje odsun kurdských jednotiek z navrhovanej bezpečnostnej zóny pozdĺž hranice Turecka so Sýriou.



Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) "šíria nepravdivé informácie, aby sabotovali dohodu medzi Tureckom a USA," uviedol vysoký predstaviteľ tureckého vedenia. Dodal, že "šírením falošných správ teroristi z YPG provokujú prezidenta (USA Donalda) Trumpa."



Veliteľ kurdských síl v Sýrii Mazlúm Abdi predtým v sobotu obvinil Ankaru, že sabotovala dohodu s Washingtonom tým, že zablokovala stiahnutie jeho jednotiek z pohraničného mesta v severovýchodnej Sýrii.



Turecký predstaviteľ však uviedol, že Ankara postupuje v koordinácii s Washingtonom, pokiaľ ide o presun. Vyhlásil tiež, "turecká armáda poskytla podrobné informácie vrátane súradníc, aby uľahčila stiahnutie YPG."



Turecko podľa citovaného predstaviteľa podporuje dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi "na 100 percent." Dodal, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a americký prezident Trump "preukázali skutočné vodcovstvo pri realizácii tejto dohody. Je bizarné myslieť si, že by sme porušili dohodu, ktorá sa nám páči."



Ankara tvrdí, že YPG sú "teroristickou" odnožou zakázanej Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od roku 1984 vedie boj v Turecku. Ankara, USA a Európska únia zaradili PKK na čiernu listinu ako teroristickú organizáciu.



Ankara spustila 9. októbra na severovýchode Sýrie ofenzívu po tom, čo sýrski Kurdi náhle prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom Moskvou sprostredkovanú dohodu.



Vo štvrtok večer začalo platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s Erdoganom. Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.