ANO a ČSSD: Zemanovými slovami by sa mala zaoberať Bezpečnostná rada

Český prezident v uplynulých dňoch vyhlásil, že podľa jemu známych informácií sa v ČR vyrábal i testoval jed novičok.

Praha 6. mája (TASR) - Slovami prezidenta ČR Miloša Zemana o výrobe nervovoparalytickej látky novičok v krajine, ale aj odlišným obsahom správ tajných služieb o tejto problematike by sa mala zaoberať Bezpečnostná rada štátu.



V pravidelnej nedeľňajšej diskusnej relácii verejnoprávnej Českej televízie Otázky Václava Moravca sa na tom zhodli podpredsedovi hnutia ANO i Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), Petr Vokřál a Martin Netolický.



Prvý z nich považuje za zarážajúcu údajnú odlišnosť správ Vojenského spravodajstva a Bezpečnostnej informačnej služby, na ktoré sa odvolala hlava štátu.



Druhý nešetril expresívnymi slovami, keď hovoril o postavení ČR v dôsledku, ako formuloval, nahrávania ruskej propagande.



Poslanec Českej pirátskej strany Mikuláš Ferjenčík konštatoval, že "pán prezident sa správa ako neriadená strela". Podobne ako podpredseda ANO zastáva názor, že by sa celou záležitosťou mala zaoberať Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR. "My ako poslanci potrebujeme overiť, či si prezident nevymýšľa, zistiť, ako to skutočne je," konštatoval predstaviteľ Pirátov.



Ako je známe, český prezident v uplynulých dňoch vyhlásil, že podľa jemu známych informácií sa v ČR vyrábal i testoval jed novičok, použitý pri útoku na niekdajšieho dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru vo Veľkej Británii.



Podľa Zemanových slov sa vlani v novembri vo výskumnom vojenskom ústave rezortu obrany v Brne testovalo malé množstvo nervovoparalytického jedu, ktorý sa označuje A-230. "Množstvo vyrobeného jedu bolo údajne malé a po testovaní bol tento jed zničený," vyhlásil Zeman.



Ministerstvo zahraničných vecí ČR, ako aj samotný Zeman, však uviedli, že kým látka testovaná v Brne sa označuje ako A-230, na Skripaľovcov bola aplikovaná podobná látka s označením A-234.



Pôvodné a po Zemanových slovách oživené tvrdenia Moskvy, že novičok použitý v ostrovnej monarchii mohol pochádzať z ČR už skôr odmietli predseda českej vlády Andrej Babiš, ako aj ministri zahraničných vecí a obrany ČR, Martin Stropnický a Karla Šlechtová.