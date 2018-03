ANO bude o vláde rokovať do 10. apríla exkluzívne s ČSSD

Podporu novej vláde už dopoludnia s výhradami vyslovila Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM).

Praha 15. marca (TASR) - Hnutie ANO českého premiéra v demisii Andreja Babiša bude až do 10. apríla rokovať o vláde exkluzívne len s Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD). Po sérii rokovaní to vo štvrtok podľa spravodajskej televízie ČT24 uviedol šéf hnutia Andrej Babiš.



"Rokujeme o menšinovej koaličnej vláde ANO s ČSSD a podporou KSČM. Teraz rokujeme exkluzívne s ČSSD a čakáme na rozhodnutie ich zjazdu, prípadne ich vnútrostranícke referendum," povedal Babiš.



"Hnutie ANO dnes konečne jasne povedalo, aké vládne usporiadanie preferuje. Naši experti sú teraz pripravení intenzívne rokovať o podobe možnej koaličnej dohody. Naďalej ale platí, že ju budú musieť schváliť všetci členovia strany v referende," uviedol na Twitteri v reakcii na možnú vládnu spoluprácu s ANO predseda ČSSD Jiří Hamáček.



Hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) pritom je ochotné vstúpiť do vlády s ANO, prípadne kabinet podporiť pri hlasovaní o dôvere, uviedol šéf SPD Tomio Okamura. Možnosť podpory koalície ANO a ČSSD však Okamura vylúčil, pretože by v nej nevidel garanciu stabilnej politiky v záujme ČR.



Podporu novej vláde už dopoludnia s výhradami vyslovila Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). Naopak Občianska demokratická strana (ODS) spoluprácu s ANO a trestne stíhaným Babišom opäť odmietla.