ANO stále rokuje s ČSSD, koaličná zmluva je možná do konca týždňa

Faltýnek uviedol, že výbor dostal informáciu o podmienkach ČSSD pre koaličnú vládu.

Praha 1. mája (TASR) - Republikový výbor českého hnutia ANO podporil pokračovanie rozhovorov o spoločnej vláde so sociálnymi demokratmi z ČSSD. Podpredseda hnutia Jaroslav Faltýnek to počas utorkového rokovania výboru povedal pre televíziu Nova. Koaličná zmluva by podľa neho mohla byť hotová do konca tohto týždňa, informovala televízia na svojej spravodajskej stránke.



Faltýnek uviedol, že výbor dostal informáciu o podmienkach ČSSD pre koaličnú vládu. Za úspech označil to, že sa sociálnych demokratov podarilo presvedčiť, aby budúca vláda nezvyšovala dane. Financie na plánované projekty, ako je zvyšovanie dôchodkov či platov učiteľov, chcú naopak získať lepším výberom daní.



Z vyjadrení predstaviteľov ANO pred ich rokovaním pritom vyplývalo, že nie sú príliš naklonení požiadavkám možných koaličných partnerov, pokiaľ ide o premiéra a predsedu ANO Andreja Babiša, no tiež hnutia SPD Tomia Okamuru, ktorými sociálni demokrati podmieňujú účasť vo vláde s ANO a s podporou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM).



Babiš, Faltýnek i ďalší členovia Republikového výboru ANO dali napríklad najavo, že nevidia dôvod na preobsadzovanie funkcií v Poslaneckej snemovni, čo by sa týkalo funkcionárov SPD.



ČSSD si uplynulý víkend na rokovaní svojho ústredného výkonného výboru zakázala spoluprácu s SPD na celoštátnej úrovni, čoho dôvodom sú kontroverzné výroky predstaviteľov tohto hnutia o holokauste alebo spojeneckých záväzkoch Českej republiky. ČSSD chce zaistiť, že ju v parlamente neprehlasuje doterajšie spojenectvo ANO, SPD a KSČM.



Podpredsedovia ANO a ČSSD by sa podľa českých médií mali najbližšie zísť už v stredu a v piatok by malo nasledovať stretnutie Babiša s predsedom sociálnych demokratov Janom Hamáčkom.



K výsledkom sa budúci týždeň v stredu vyjadrí aj poslanecký klub ANO, pretože práve poslanci budú hlasovať o dôvere vláde, doplnil Faltýnek. ČSSD okrem toho plánuje vnútrostranícke referendum o vládnej spolupráci s ANO s podporou komunistov.