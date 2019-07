ANSA: K dobodaniu talianskeho policajta sa priznal Američan

Podľa agentúry ANSA, ktorá sa odvolala na zdroje z vyšetrovania, sa jeden z dvoch mladých amerických mužov, ktorých vzali do väzby na veliteľstve karabinierov, priznal k útoku nožom na policajtov.

Rím 27. júla (TASR) - K dobodaniu talianskeho policajta v centre Ríma sa priznal americký občan, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na talianske médiá.



Vražda 35-ročného karabiniera Maria Cerciella Regu v blízkosti Vatikánu v piatkových skorých ranných hodinách vyvolala celonárodné zdesenie. Polícia pôvodne označila za pravdepodobného vraha muža z Afriky, poznamenala DPA.



Podľa ANSA a ďalšej agentúry, Adnkronos, Cerciello Rega a ďalší policajti zasahovali v civilnom oblečení proti dvom lupičom. Tí predtým ukradli mobilný telefón a peňaženku nemenovanému mužovi, ktorému navrhli, že mu veci vrátia, ale za 100 eur. Muž nahlásil zločin na polícii a dohodol sa so zlodejmi na stretnutí.



Na určené miesto dorazili karabinieri, boli však napadnutí nožom. Cerciello Rega bol bodnutý osemkrát, uviedli karabinieri na Facebooku.



Minister vnútra Matteo Salvini ešte pred zatknutím podozrivých Američanov označil vraha za "bastarda", ktorý za to zaplatí nútenými prácami vo väzení po celý zvyšok svojho života.



V Taliansku ale neexistujú ustanovenia o nútenej práci vo väzení, poznamenala DPA.



Cerciello Rega sa pred viac ako mesiacom oženil, uviedli karabinieri na Facebooku a vyjadrili "najhlbší zármutok zo straty, ktorá postihla (všetkých) 110.000 karabinierov".