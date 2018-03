ANSA: Talianski prokurátori upozorňovali Slovensko na Kalábrijčanov

Prokuratúra pre boj proti mafii v Reggio Calabria oficiálne upozornila medzinárodné policajné orgány a slovenskú štátnu políciu na potrebu monitorovať činnosť skupiny Kalábrijčanov.

Reggio Calabria 2. marca (TASR) - Talianska polícia "pred určitým časom" upozornila slovenskú políciu a medzinárodné orgány na skupinu Kalábrijčanov, zatknutých vo štvrtok na Slovensku. Uviedli to zdroje z talianskej justície, na ktoré sa vo svojej štvrtkovej správe odvolávala tlačová agentúra ANSA.



Prokuratúra pre boj proti mafii v Reggio Calabria, hlavnom meste juhotalianskeho regiónu Kalábria, "oficiálne upozornila medzinárodné policajné orgány a slovenskú štátnu políciu na potrebu monitorovať činnosť skupiny Kalábrijčanov, zatknutých (vo štvrtok na Slovensku) za to, že sú podozriví z účasti na vražde mladého novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky", uvádzalo sa vo vyhlásení prokuratúry.



Hlavný prokurátor v Reggio Calabria, Gaetano Paci, pre taliansku tlačovú agentúru ANSA povedal, že jeho úrad poskytol aj informácie o údajnom napojení troch zatknutých na zločineckú organizáciu 'Ndrangheta sídliacu v Kalábrii.



Bývalý taliansky prokurátor pre boj proti mafii Franco Roberti v piatok zase uviedol, že talianska prokuratúra varovala slovenské orgány pred "nebezpečným" rozšírením zločineckej skupiny 'Ndrangheta na Slovensko, napísala agentúra AP.



"Varovali sme orgány v Bratislave, no bohužiaľ nás nebrali na vedomie," povedal Roberti pre taliansky rozhlas. Ďalej uviedol, že 'Ndrangheta mohla zabiť investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku, pretože "neexistoval iný spôsob, ako ho umlčať". Dodal, že v činnostiach 'Ndranghety v zahraničí hrá veľkú úlohu práve skorumpovanosť miestnych úradov.



Informácia, že 'Ndrangheta pôsobí vo východnej Európe, Kanade i inde vo svete je podľa Robertiho "dávno známa". Bývalý prokurátor zároveň uviedol, že až 80 percent z miliárd, ktoré táto mafiánska skupina zarobí na obchodovaní s kokaínom, následne ďalej investuje mimo územia Talianska.