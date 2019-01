Mayovej plán B pre brexit vyzerá ako plán A, problém je írska hranica

Po tom, ako bolo pôvodné znenie dohody o brexite minulý utorok drvivou väčšinou odmietnuté v britskom parlamente, Mayová vezme na zreteľ obavy poslancov ohľadom záložného plánu pre írsku hranicu.

Londýn 21. januára (TASR) - Svoje nie novému referendu o tzv. brexite, ako aj ďalšiemu posúvaniu termínu odchodu z EÚ vyjadrila britská premiérka Theresa Mayová počas svojho piatkového vystúpenia v Dolnej snemovni parlamentu. Jediným spôsobom, ako zabrániť brexitu bez dohody, je podľa nej vyrokovať v Bruseli úpravy sporného "záložného plánu" pre hranicu medzi Severným Írskom a Írskou republikou a následné schválenie novej zmluvy v britskom parlamente. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Po tom, ako bolo pôvodné znenie dohody o brexite minulý utorok drvivou väčšinou odmietnuté v britskom parlamente, plánuje Mayová vziať na zreteľ obavy poslancov ohľadom "záložného plánu" pre írsku hranicu.



Mayová verí, že zohľadnenie obáv britských zákonodarcov týkajúcich sa tzv. írskej poistky aj bez iných zásadnejších zmien oproti pôvodnému zneniu, by nový text dohody urobilo dostatočne prijateľným na to, aby ho parlament na druhýkrát schválil. Avšak ešte predtým, ako môže upravenú dohodu predložiť britskému parlamentu, bude Mayovej kabinet musieť presvedčiť Brusel, aby ju podporil.



Predstavitelia Únie však už dávnejšie avizovali, že súčasnú zmluvu o brexite nie sú ochotní výraznejšie meniť. Nemecký politik a predseda socialistickej frakcie v Európskom parlamente (EP) Udo Bullmann na margo Mayovej najnovšieho plánu vyhlásil, že britská premiérka "iba stráca čas, ak volá po revízii, prípadne vyjasnení záložného plánu (pre írsku hranicu)".



Na základe írskej poistky v dohode o brexite by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Záložný plán pre Írsko však nie je časovo ohraničený a značná časť britských zákonodarcov ho preto vníma ako pascu, pre ktorú by Británia navždy ostala zviazaná obchodnými pravidlami EÚ.



Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu minulý utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú Mayovej vládou. To predstavuje pre konzervatívnu premiérku významnú porážku.



Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.



Británia má opustiť EÚ 29. marca.