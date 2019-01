Obvinenia voči Trumpovmu dôverníkovi Stoneovi môžu byť len začiatkom

Stone je známy ako politický konzultant, lobista, stratég a vplyvný člen Republikánskej strany.

Washington 28. januára (TASR) - V prípade Rogera Stonea, bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého zadržali minulý piatok na Floride agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), je "nemenej pozoruhodné" aj to, z čoho zatiaľ nebol obvinený.



Podobne ako pri ďalších osobách obvinených osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ktorý preveruje podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016, Stoneovi pripisujú lživú výpoveď, marenie spravodlivosti či ovplyvňovanie svedkov.



Sedembodová obžaloba sa však nesústreďuje na "základný zločin", teda spoluprácu s Kremľom v rámci údajného rozsiahleho sprisahania, komentuje vo svojej pondelkovej správe tlačová agentúra AP.



Stone je známy ako politický konzultant, lobista, stratég a vplyvný člen Republikánskej strany. Od 70. rokov sa podieľal na predvolebných kampaniach politikov ako Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole či Donald Trump.



V máji 2016 sa stretol s ruským občanom, ktorý vystupoval pod pseudonymom Henry Greenberg. Ten mu ponúkol, že mu za dva milióny dolárov dodá materiály kompromitujúce Trumpovu protikandidátku v prezidentských voľbách Hillary Clintonovú.



Obžaloba voči Stoneovi je prvou za posledné mesiace, ktorá vychádza zo zistení Muellerovho tímu. Ponecháva však otvorenú otázku, či bol záujem jeho samého alebo Trumpovej kampane využiť e-maily o Clintonovej získané ruskými hakermi prekročením zákona.



Skutočnosť, že Mueller nevie dať konečnú odpoveď ani viac ako 20 mesiacov od začiatku svojej činnosti, využívajú prezident a jeho spojenci pri napádaní tohto vyšetrovania. Iba niekoľko hodín po Stoneovom zadržaní Trump zopakoval na Twitteri heslo "Žiadna tajná dohoda", zatiaľ čo jeho právnik Rudy Giuliani prípad Stonea zosmiešnil a pripojil špekuláciu, že Muellerovo vyšetrovanie sa blíži ku koncu.



Samotného Stonea krátko po zadržaní prepustili na kauciu vo výške 250.000 dolárov. V utorok ho majú prvýkrát predviesť pred sudcu vo Washingtone, ktorému daný prípad prislúcha. Akékoľvek pochybenie zo svojej strany popiera.



"Jeden Trumpov pobočník za druhým bol obvinený z klamania vyšetrovateľom o stykoch súvisiacich s Ruskom počas (predvolebnej) kampane a prechodného obdobia, alebo podnecovania iných k tomu, aby to robili," uviedla AP s tým, že ide o schému známu aj z minulých škandálov vo Washingtone, ktoré "prerástli do ohrozenia prezidentského úradu pre snahy o zakrývanie a zavádzanie".



V obžalobe voči Stoneovi sa spomína aj to, že obvinený údajne informoval nemenovaných predstaviteľov Trumpovej kampane o plánoch odtajňovacieho portálu WikiLeaks ohľadne uniknutých e-mailov o Clintonovej. Následne ho údajne jeden z nich kontaktoval, aby sa dozvedel viac o "škodlivých informáciách", ktoré mal k dispozícii WikiLeaks.



Hoci tieto podozrenia netvoria základ žiadneho z obvinení voči Stoneovi, ich zaradenie do 24-stranovej obžaloby môže naznačovať, že Mueller v tomto smere vyšetrovania ešte nepovedal posledné slovo, domnieva sa AP. Upozorňuje na to, že v súvislosti s hakerským útokom na e-mailové schránky demokratov už Mueller obvinil 12 dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky, čo vytvára potenciál na stíhanie Američanov, ktorí mohli byť súčasťou spolčenia.



Profesor trestného práva na americkej Univerzite Georgea Washingtona a bývalý federálny prokurátor Randall Eliason v citovanom vyjadrení uvádza, že "sú akési dva možné spôsoby, akými sa toto vyšetrovanie môže skončiť". "Jedným je to, že zistí toto veľké ruské sprisahanie alebo tajnú dohodu s Rusmi s cieľom ovplyvniť voľby. Druhou, domnievam sa, veľmi reálnou možnosťou je to, že zistí len zakrývanie," vysvetlil.



Podľa AP Stoneov prípad "určitým spôsobom pripomína" konanie Muellera proti Trumpovmu exprávnikovi Michaelovi Cohenovi, bývalému národnobezpečnostnému poradcovi Bieleho domu Michaleovi Flynnovi a Trumpovmu spolupracovníkovi z predvolebnej kampane Georgeovi Papadopoulosovi. Všetci boli obvinení z lživých výpovedí - ani v jednom prípade však žalobcovia neuviedli, že zločinmi boli samotné záležitosti, o ktorých obvinení klamali.



Celkove Mueller obvinili už 34 osôb, z toho šiestich Trumpových spoločníkov, ako aj tri spoločnosti. Stále pritom nie je jasné, kedy by sa vyšetrovanie mohlo skončiť, uzatvára AP.