AP: Ruskí politici Putinov zoznam kritizujú, Navaľnyj ho schvaľuje

Zoznam menuje 96 bohatých Rusov, ktorých ministerstvo financií USA považuje za oligarchov. Sú medzi nimi magnáti ako Roman Abramovič či Michail Prochorov.

Washington 30. januára (TASR) - Zoznam ruských politikov a "oligarchov" profitujúcich počas Putinovej vlády, ktorý zverejnili USA, vyvolal v Kremli znepokojenie - zahŕňa vraj celú ruskú vládu.



Ruský vicepremiér Arkadij Dvorkovič v utorok podľa agentúry AP ruským tlačovým agentúram povedal, že ho neprekvapilo, keď v tomto dokumente našiel svoje meno. Dvorkovič ďalej uviedol len toľko, že vláda bude "situáciu monitorovať", pričom nekonkretizoval, ako by Rusko mohlo reagovať.



Predseda zahraničného výboru ruskej Dumy Konstantin Kosačev vo facebookovom príspevku napísal, že americké spravodajské služby len "prekopírovali telefónny zoznam Kremľa" pretože na ruských politikov nedokázali nájsť kompromitujúci materiál.



Kosačev tiež kritizoval americkú vládu za poškodzovanie rusko-amerických vzťahov a dodal, že "dôsledky budú toxické a budú podkopávať vyhliadky na spoluprácu v nasledujúcich rokoch". Zoznam pritom označil za "politickú paranoju" vlády USA.



Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj - už viackrát vyšetrovaný za korupciu - v utorok uviedol, že je "rád, že títo (ľudia) boli na medzinárodnej úrovni oficiálne uznaní za podvodníkov a zlodejov". Navaľnyj pri svojich vyšetrovaniach odhalil - ako ich sám označuje - úzke väzby medzi vládnymi predstaviteľmi a niektorými miliardármi z tohto dokumentu.



Dokument - neoficiálne známy ako "Putinov zoznam" - obsahuje mená 114 významných predstaviteľov ruskej vlády, 42 Putinových poradcov a ministrov - vrátane premiéra Dmitrija Medvedeva - a popredných predstaviteľov Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a vojenskej rozviedky GRU. Nachádzajú sa v ňom aj generálni riaditelia významných štátnych spoločností, napríklad energetického giganta Rosnefť a banky Sberbank.



Zoznam ďalej menuje 96 bohatých Rusov, ktorých ministerstvo financií USA považuje za "oligarchov". Sú medzi nimi magnáti ako Roman Abramovič či Michail Prochorov. Ten bol Putinovým protikandidátom v prezidentských voľbách v roku 2012.



Americké ministerstvo financií ho zverejnilo v noci na utorok. Splnilo tak požiadavku Kongresu potrestať Moskvu za jej údajné zasahovanie do predvlaňajších prezidentských volieb v USA.



Administratíva amerického prezidenta však následne vyhlásila, že nateraz nové sankcie za zasahovanie do volieb na nikoho neuvalí.