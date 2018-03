Izraelský arab zranil autom policajta a dvoch vojakov

Na záberoch bezpečnostnej kamery vidieť, ako rýchlo idúci džíp zrazil na križovatke muža v uniforme polovojenských zložiek a ten po náraze vyletel do vzduchu.

Jeruzalem 4. februára (TASR) - Izraelský Arab narazil v nedeľu autom do policajta a dvoch vojakov a všetkých troch zranil. Udialo sa to v meste Akko na severe Izraela, informovala agentúra AP.



Policajný hovorca Micky Rosenfeld uviedol, že podľa predbežného vyšetrovania išlo o "nacionalistický" čin, čo je výraz používaný zvyčajne pre politicky motivované útoky Palestínčanov na Izraelčanov.



Na záberoch bezpečnostnej kamery vidieť, ako rýchlo idúci džíp zrazil na križovatke muža v uniforme polovojenských zložiek a ten po náraze vyletel do vzduchu. Ten istý džíp narazil aj do iného vozidla.



Rosenfeld uviedol, že okoloidúci spustil na auto paľbu a zranil vodiča, ktorého zatkli. Vyšetrovanie stále pokračuje.



Od roku 2015 Palestínčania zabili viac ako 50 Izraelčanov a dvoch Američanov a jednu britskú turistku, ktorí boli v Izraeli na návšteve. Väčšina týchto útokov bola spáchaná strelnou zbraňou, nožom alebo išlo o zámerné vrazenie autom do davu.



Izraelské bezpečnostné zložky za rovnaký čas zabili viac ako 260 Palestínčanov, z ktorých väčšina bola identifikovaná ako páchatelia útokov na Izraelčanov.



Izrael vidí za krviprelievaním palestínsku vzburu, avšak Palestínčania tvrdia, že tieto násilnosti sú aj dôsledkom ich frustrácie zo zmrazeného mierového procesu a už niekoľko desiatok rokov trvajúcej izraelskej okupácie palestínskych území.