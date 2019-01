Arabské štáty vyzvali na návrat sýrskych utečencov do vlasti

V Libanone sa nachádza okolo 1,5 milióna Sýrčanov, ktorí utiekli pred občianskou vojnou.

Bejrút 21. januára (TASR) - Arabské štáty vyzvali v nedeľu na svojom ekonomickom summite v Libanone svetové veľmoci, aby zintenzívnili snahy, ktoré umožnia utečencom, najmä zo Sýrie, návrat domov a zmiernia tým záťaž pre krajiny, kde našli útočisko. Informovala o tom agentúra AFP.



Štvrtý každoročný Arabský summit ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorý sa konal v libanonskej metropole Bejrút, poznačila nápadná neúčasť väčšiny hláv arabských štátov.



Otázka utečencov figurovala medzi poprednými témami summitu na žiadosť Libanonu, do ktorého od začiatku sýrskej vojny v roku 2011 prišli státisíce obyvateľov susednej krajiny.



Arabskí lídri vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby "zosilnilo spoločné úsilie" zamerané na pomoc utečencom s návratom a aby "prevzalo svoju zodpovednosť" voči regiónu.



V záverečnom vyhlásení apelovali na svetové veľmoci, aby "podporili arabské krajiny hosťujúce sýrskych utečencov a pripravili rozvojové projekty, ktoré by mohli znížiť hospodársky a sociálny vplyv" tejto situácie.



Libanonský prezident Michel Aún vo svojom vystúpení adresoval veľmociam podobnú výzvu na vytvorenie podmienok vhodných na návrat Sýrčanov vyhnaných z domovov, avšak bez toho, aby "to spájali s politickým riešením". Navrhol tiež vytvorenie arabskej banky na financovanie "obnovy a rozvoja" v arabských krajinách zdevastovaných konfliktami, ako sú Sýria a Jemen.



V iných krajinách regiónu v súčasnosti žije približne 5,6 milióna sýrskych utečencov, z nich asi milión sa narodil už v exile, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



V Libanone sa nachádza okolo 1,5 milióna Sýrčanov, ktorí utiekli pred občianskou vojnou. Väčšina žije podľa humanitárnych organizácií v extrémnej chudobe a zaťažila už krehkú libanonskú ekonomiku.



Aj keď sa do niektorých oblastí Sýrie vrátila časť obyvateľov, krajina ako celok nie je podľa OSN naďalej bezpečná pre návrat civilistov.