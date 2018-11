Archeológovia našli v Káhire časti kamenných dosiek spred 4000 rokov

Vedúci prieskumu, egyptológ Dietrich Raue, uviedol, že jeden z nápisov poukazuje na boha Atuma ako zodpovedného za záplavy na Níle z Neskorého obdobia, medzi rokmi 664 až 332 pred naším letopočtom.

Káhira 6. novembra (TASR) - Počas archeologického prieskumu v Káhire objavili niekoľko častí kamenných dosiek s nápismi až spred 4000 rokov.



Egyptské ministerstvo pre pamiatky v utorok uviedlo, že artefakty sú najnovšími nálezmi vo východokáhirskej štvrti Matáríja. Niektoré z úlomkov sa datujú do 12. a 20. dynastie a do Tretieho prechodného obdobia, pokým ďalšie sú z novšieho obdobia.



Vedúci prieskumu, egyptológ Dietrich Raue, uviedol, že jeden z nápisov poukazuje na boha Atuma ako zodpovedného za záplavy na Níle z Neskorého obdobia, medzi rokmi 664 až 332 pred naším letopočtom.



Egypt často oznamuje archeologické objavy a dúfa, že to vyvolá záujem o jeho staroveké poklady a oživí sa cestovný ruch, ktorý bol poznačený politickými nepokojmi po povstaní z roku 2011, dodáva agentúra AP.