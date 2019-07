Architekt poverený obnovou Notre-Damu vidí v horúčavách hrozbu

Paríž 24. júla (TASR) - Architekt poverený rekonštrukciou požiarom spustošenej parížskej katedrály Notre-Dame sa obáva, že aktuálna vlna horúčav by mohla spôsobiť zrútenie klenutých stropov tejto historickej pamiatky, napísala v stredu agentúra AP.Desiatky snímačov rozmiestnených v okolí tejto katedrály z 12. storočia síce nenasvedčujú, že by sa stav pamiatky zhoršoval, architekt Philippe Villeneuve má však napriek tomu určité obavy.Villeneuve v stredu novinárom povedal, že kamenné steny katedrály sú dosiaľ nasiaknuté vodou, ktorú na ne 15. apríla striekali hasiči pri boji s požiarom. Podľa architekta tak hrozí, že pri vysokých teplotách, aké sa počas tohto týždňa očakávajú aj v Paríži, by sa mohli príliš rýchlo vysušiť.Villeneuve uviedol, že murivo katedrály je dosiaľ stabilné, avšak samotná stavba je stále krehká.povedal.Silný požiar vypukol v katedrále Notre-Dame podvečer 15. apríla. Začal sa na lešení postavenom kvôli prebiehajúcemu reštaurovaniu chrámu. Katedrála bola požiarom vážne poškodená: strecha nad hlavnou loďou sa prepadla dovnútra spolu so štíhlou vežou postavenou na hrebeni strechy nad presbytériom katedrály, tzv. sanktusníkom.Požiar ikonickej katedrály - Chrámu Matky Božej - bol šokom pre celý kultúrny svet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron následne prisľúbil obnoviť Notre-Dame do piatich rokov, čo však mnohí odborníci považujú za nereálne. Rekonštrukcia katedrály dosiaľ nezačala, odborníci totiž najskôr musia stavbu zabezpečiť, respektíve stabilizovať.