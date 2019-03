Arcibiskupskému úradu poslali mŕtvu myš, vyvolala rozsiahly zásah

Pracovníčke Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy, ktorá zásielku otvárala, prišlo nevoľno a vracala. S podobnými ťažkosťami previezli do nemocnice celkove štyri osoby.

Mníchov 14. marca (TASR) - Rozsiahly zásah vyvolala vo štvrtok ráno v Mníchove zásielka doručená miestnemu rímskokatolíckemu arcibiskupskému úradu, ktorá podľa pracovníkov obsahovala neznámu "hnedú a húževnatú" hmotu. Čoskoro sa však ukázalo, že v obálke sa namiesto potenciálne nebezpečnej látky nachádzala mŕtva myš, uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu hasičského zboru.



Pracovníčke Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy, ktorá zásielku otvárala, prišlo nevoľno a vracala. S podobnými ťažkosťami previezli do nemocnice celkove štyri osoby. Všetkých šesť osôb, ktoré prišli s obálkou do styku, podrobili zasahujúce zložky dekontaminácii, pričom sa museli vyzliecť a umyť.



Na mieste incidentu zasahoval 30-členný tím so 14 vozidlami. Po zistení, že zásielka obsahovala zdochlinu myši v rozklade, bol poplach odvolaný a budova okolo poludnia opäť sprístupnená.



Podľa hovorcu mníchovskej polície nie je zatiaľ jasné, kto túto obálku arcibiskupskému úradu poslal. Dodal, že prípadom sa zaoberajú kriminalisti, ktorí zaistili stopy.