Ardernová rozhodne nesúhlasí s Trumpovými názormi na kongresmanky

Wellington 16. júla (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa v utorok pridala k politikom odsudzujúcim vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý odkázal americkým demokratickým kongresmankám, aby sa "vrátili" tam, odkaľ prišli.



Trumpa za jeho xenofóbne vyjadrenia odsúdili v pondelok dosluhujúca britská premiérka Theresa Mayová i predseda kanadskej vlády Justin Trudeau.



Americký prezident na Twitteri obvinil americké demokratické kongresmanky, ktoré "pôvodne prišli z krajín, kde sú vlády úplnou katastrofou", z toho, že "zlomyseľne hovoria ľudu Spojených štátov - najlepšiemu a najmocnejšiemu národu na svete -, ako by mala fungovať naša vláda".



"Prečo sa nevrátia a nepomôžu napraviť tie úplne zruinované miesta plné zločinu, z ktorých prišli? Potom nech sa vrátia a ukážu nám, ako sa to robí," napísal Trump.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio New Zealand Ardernová poznamenala, že obvykle síce nezasahuje do vnútornej politiky iných štátov, ale "väčšine ľudí je jasné, že s ním (s Trumpom) absolútne nesúhlasím."



Ardernová je podľa vlastných slov hrdá na to, že na Novom Zélande si cenia rozdiely medzi ľuďmi a vítajú aj diverzitu v politike.



"Myslíme si, že v novozélandskom parlamente by mali byť zástupcovia rozličných kultúr a etník," uviedla Ardernová. Pripomenula tiež, že človeka nemožno posudzovať podľa jeho pôvodu a ani na jeho základe robiť závery, či má právo byť poslancom.



Štyri členky Snemovne reprezentantov z Demokratickej strany s prisťahovaleckými koreňmi, ktoré americký prezident Donald Trump vyzval, aby odišli z USA a vrátili sa do svojich rodných krajín, v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii v priestoroch Kongresu povedali, že takouto rétorikou podporuje "agendu bielych nacionalistov", a vyhlásili, že nebudú mlčať. Uviedla to televízia NBC.



Pred začiatkom tlačovej konferencie ľavicovo orientovaných kongresmaniek zverejnil Trump na Twitteri ďalšiu sériu útočných príspevkov. Opäť im odkázal, že ak nie sú v USA spokojné, môžu odísť — je to len na nich. "Ide o lásku k Amerike. Niektorí ľudia nenávidia našu krajinu. Sú protiizraelskí, podporujú al-Káidu a útoky z 11. septembra komentujú slovami 'niekto niečo urobil'," napísal Trump.



Radikálni ľavicoví demokrati podľa neho chcú otvorené hranice, "čo znamená drogy, zločinnosť, obchodovanie s ľuďmi a mnoho ďalšieho". "Detenčné zariadenia nie sú koncentračné tábory! Amerika nikdy nebola silnejšia, než je teraz — prebudovaná armáda, najlepšie akciové trhy V DEJINÁCH, najnižšia nezamestnanosť a viac pracujúcich ľudí než kedykoľvek predtým," argumentoval americký prezident.