Argentínsky prokurátor Nisman bol zavraždený, tvrdí sudca

Nismana našli zastreleného v kúpeľni jeho bytu v Buenos Aires. Stalo sa tak deň predtým, ako mal vypovedať v argentínskom parlamente o svojich zisteniach a obvineniach voči vtedajšej prezidentke.

Buenos Aires 27. decembra (TASR) - Záhadná smrť argentínskeho prokurátora Alberta Nismana z januára 2015 bola vraždou. K tomuto záveru dospel vo svojom rozsudku zverejnenom v utorok federálny sudca Julian Ercolini, informovala agentúra Reuters.



Nismana našli zastreleného v kúpeľni jeho bytu v Buenos Aires. Stalo sa tak deň predtým, ako mal vypovedať v argentínskom parlamente o svojich zisteniach a obvineniach voči vtedajšej prezidentke Cristine Fernándezovej. Nisman tvrdil, že v snahe normalizovať vzťahy s Teheránom sa mala postarať o to, aby Irán nebol spájaný s bombovým útokom na židovské centrum v Buenos Aires v roku 1994, pri ktorom prišlo o život 85 ľudí. Výmenou za to mala byť dohoda o dodávkach ropy z Iránu v roku 2013.



Fernándezová už vtedy naznačila, že Nisman spáchal samovraždu, ale prokurátor zaoberajúci sa prípadom minulý rok odporučil, aby sa postupovalo ako pri vyšetrovaní vraždy.



Sudca Ercolini teraz vo svojom 656-stranovom rozsudku uviedol, že existujú dostatočné dôkazy podporujúce záver, že výstrel do hlavy, ktorý usmrtil Nismana, si nespôsobil sám. "Nismanova smrť nemôže byť samovraždou," konštatoval Ercolini.



Zároveň obvinil Nismanovho spolupracovníka Diega Lagomarsina z napomáhania vražde tým, že prokurátorovi dal vražednú zbraň. Ten sa však bráni, že Nisman ju chcel použiť na ochranu seba a svojej rodiny.



Fernándezová bola prezidentkou v rokoch 2007-15. Začiatkom decembra bola obvinená z vlastizrady. Keďže sa však stala členkou Senátu, chráni ju poslanecká imunita. Sudca Claudio Bonadio preto požiadal senátorov, aby ju tejto výhody zbavili a umožnili tak jej zatknutie a postavenie pred súd.