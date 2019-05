Argentínska exprezidentka sa bude uchádzať o post viceprezidentky

Fernándezová Kirschnerová, ktorá bola prezidentkou od decembra 2007 do decembra 2015, čelí viacerým korupčným kauzám.

Buenos Aires 18. mája (TASR) - Bývalá argentínska prezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová v sobotu oznámila, že sa v októbrových voľbách bude uchádzať o post viceprezidentky, informovala agentúra AP.



Fernándezová Kirchnerová na sociálnej sieti Twitter napísala, že kandidátom na post prezidenta bude Alberto Fernández, ktorý vyzve súčasného prezidenta Mauricia Macriho.



Bývalá prezidentka sa podľa jej slov s Fernándezom dohodla na spoločnom postupe pri kandidatúre. Fernández je lídrom stredoľavej koalície Unidad Ciudadana (Občianska jednota).



Niektoré prieskumy podľa AP naznačovali, že Fernándezová Kirschnerová by Macriho mohla poraziť v druhom kole volieb. Jej rozhodnutie uchádzať sa o post viceprezidentky podľa AP odráža možné pochybnosti o tom, či je najvhodnejšie kandidátka na to, aby v súboji o post hlavy štátu vyzvala Macriho.



