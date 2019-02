Argentínski pašeráci posielali do Európy kokaín v skejtbordoch

Balík smeroval z Buenos Aires do Barcelony.

Buenos Aires 15. februára (TASR) - Argentínska polícia odhalila sieť pašerákov kokaínu, ktorí posielali drogy cez Nemecko do Španielska v kolieskach od skejtbordov. V Buenos Aires zadržali pre podozrenie z organizácie medzinárodnej pašeráckej operácie štyri osoby. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie argentínskej federálnej polície.



Argentínske úrady odštartovali vyšetrovanie po tom, ako nemeckí colníci v Kolíne nad Rýnom odhalili v kolieskach skejtbordov šesť kilogramov kokaínu. Drogy sa nachádzali v zásielke doručovateľskej služby. Balík smeroval z Buenos Aires do Barcelony.



Vyšetrovatelia následne sledovali doručenie zásielky do Španielska a jej adresáta zadržali. Polícia taktiež zhabala ďalší balík, v ktorom bolo v kolieskach od skejtbordov ukrytých až 12 kilogramov kokaínu.