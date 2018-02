Ako predstaviteľ pravicovej strany Likud sa Ariel Šaron 7. marca 2001 stal premiérom Izraela. V pondelok 26. februára uplynulo od jeho narodenia 90 rokov.

Jeruzalem 26. februára (TASR) - Izraelský politik Ariel Šaron stál na čele izraelskej vlády v rokoch 2001-2006 a v roku 2005 inicioval jednostranné stiahnutie sa Izraela z pásma Gazy. V pondelok 26. februára uplynulo od jeho narodenia 90 rokov.



Ariel Šaron, rodným menom Ariel Scheinermann, prezývaný Arik, sa narodil 26. februára 1928 v mošave Kfar Malal, vtedy ešte britskej Palestíne. Na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme vyštudoval právo a blízkovýchodné štúdie. Už vo veku 14 rokov bojoval v povstaleckej skupine Hagana. Ako dlhoročný veliteľ izraelskej armády sa dopracoval k hodnosti generála. Prispel k izraelskému víťazstvu v šesťdňovej vojne (1967) a vojensky sa podieľal na obsadení egyptského Suezu v jomkipurskej vojne (1973).



Jeho vojenská kariéra sa skončila po víťaznom ťažení Izraela do Libanonu v roku 1982 (operácia Mier v Galilei). Vtedy ho dočasne z politiky a definitívne z armády vyhnal škandál okolo masakry civilistov v palestínskych utečeneckých táboroch, ktorú s tichou podporou izraelskej armády spáchali libanonské kresťanské milície - za čo ho uznali nepriamo vinným. O rok neskôr musel kvôli tomu odstúpiť z postu ministra obrany. Považovali ho za jedného z hlavných propagátorov politiky obsadzovania. V politike pôsobil ako minister viacerých ministerstiev a snažil sa urýchliť židovské osídľovanie Predjordánska - západného brehu rieky Jordán.



Ako predstaviteľ pravicovej strany Likud sa Ariel Šaron 7. marca 2001 stal premiérom Izraela. V úrade premiéra sa však jeho politický program neskôr postupne presúval smerom k stredu.



Nevzdal sa politiky vojenských zásahov a protiteroristických operácií na území kontrolovanom palestínskou samosprávou; neskôr situáciu na Blízkom východe začal riešiť politicky a postupne podporoval mierový proces. Ustúpil od dlhoročného kurzu podpory budovania židovských osád na palestínskych územiach a v roku 2005 presadil jednostranné stiahnutie Izraela z pásma Gazy, ktorého okupácia sa tak po 39 rokoch skončila.



Definitívne sa tým názorovo rozišiel so svojou stranou Likud, ktorú v roku 1974 spoluzakladal. V novembri 2005 ju opustil a založil novú stredopravú s názvom Kadima (Vpred), ktorá si dala za cieľ definitívne stanovenie hraníc Izraela.



V ďalšej kariére Šaronovi zabránila mozgová príhoda, ktorá prišla 18. decembra 2005. Ďalšia cievna príhoda - ťažká mŕtvica - nasledovala 4. januára 2006. Po nej upadol do kómy. Hospitalizovali ho vtedy na jednotke pre dlhodobo chorých v Šebovom zdravotnom centre (Tel ha-Šomer) pri Tel Avive.



Vážna mozgová príhoda izraelského premiéra Ariela Šarona vyvolala v krajine otázky okolo nástupníctva. Úradujúcim predsedom vlády sa stal vtedajší vicepremiér Ehud Olmert - líder najsilnejšej strany Kadima -, ktorý mohol na tomto poste zotrvať maximálne 100 dní. Izrael tak viedol do volieb vyhlásených na 28. marec 2006.



Izraelská vláda 11. apríla 2006 vyhlásila v kóme ležiaceho premiéra Ariela Šarona za trvalo nespôsobilého a oficiálne ukončila jeho päťročné funkčné obdobie. Predsedom izraelskej vlády sa stal Ehud Olmert, ktorý vyhral voľby.



Lekári Ariela Šarona v januári 2013 pri vyšetrení jeho mozgu magnetickou rezonanciou zaznamenali určitú mieru vedomia. Prístroj odhalil určitú aktivitu mozgu, keď Šaronovi ukázali fotografie jeho rodiny a keď ho požiadali, aby si predstavil svoj domov. Po vyšetrení Šarona previezli znova do zdravotníckeho zariadenia Tel ha-Šomer pri Tel Avive, bol vo vegetatívnom stave a napojený na dýchací prístroj. V auguste 2013 vložili Šaronovi operačne novú vyživovaciu sondu, cez ktorú dostával tekutinu.



Bývalý izraelský premiér Ariel Šaron zomrel 11. januára 2014 vo veku 85 rokov v Tel Avive. Zlyhalo jeho srdce a on pokojne opustil svoju rodinu, ktorá stála vždy, s láskou a podporou, po jeho boku.