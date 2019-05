Armáda a protestujúci v Sudáne sa dohodli na novom vládnom orgáne

Umara Bašíra a ďalších predstaviteľov sme obvinili z podnecovania k zabíjaniu demonštrantov a z účasti na zabíjaní, uviedol sudánsky úradujúci generálny prokurátor.

Chartúm 13. mája (TASR) - Lídri sudánskych protestov v pondelok oznámili, že s vojenskými vládcami krajiny dosiahli dohodu o vytvorení novej "nezávislej rady", ktorá bude riadiť Sudán po zosadení dlhoročného prezidenta Umara Bašíra.



"Na dnešnom stretnutí sme sa dohodli na zostave rady, ktorej súčasťou budú zástupcovia armády aj civilistov," povedal pre tlačovú agentúru AFP hovorca protestného hnutia Tahá Usmán.



Vládnuca vojenská rada obnovila rokovania so sudánskymi protestujúcimi v pondelok - po vyše týždni -, aby sa pokúsili nájsť spoločný základ pre vytvorenie prechodnej vlády. Už počas stretnutia prišli informácie, že sa koná "v optimistickejšej atmosfére" než predtým.



Protestujúcich zastupovala koalícia opozičných skupín nazvaná Sily za vyhlásenie slobody a zmeny.



Obe strany boli rozdelené v názore na to, akú úlohu má zohrať armáda, v ktorej dominujú Bašírom vymenovaní predstavitelia, počas prechodného obdobia v Sudáne. Protestujúci žiadali počas tohto obdobia úplné odovzdanie moci civilnej vláde.



Armáda pôvodne žiadala dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého by si armádni generáli ponechali väčšinu moci.



V pondelok nastal aj ďalší zvrat - sudánskeho zosadeného prezidenta Bašíra obvinili z účasti na zabíjaní protestujúcich počas demonštrácií proti jeho režimu a z podnecovania k ich zabíjaniu. Informoval o tom generálny prokurátor al-Walíd Sajjid Ahmad. Demonštrácie viedli minulý mesiac k Bašírovmu pádu a k ukončeniu jeho vlády.



"Umara Bašíra a ďalších predstaviteľov sme obvinili z podnecovania k zabíjaniu demonštrantov a z účasti na zabíjaní," uviedol sudánsky úradujúci generálny prokurátor.



Obvinenia proti Bašírovi boli vznesené počas vyšetrovania smrti lekára, ktorého zabili na proteste vo východnom obvode Chartúmu s názvom Burrí. "Generálny prokurátor odporučil, aby sa vyšetrovanie zabíjania demonštrantov urýchlilo," dodala generálna prokuratúra vo vyhlásení.



Nie je jasné, aký trest exprezidentovi hrozí, doplnila informáciu agentúra AP.



Prechodná vojenská rada, vládnuca po povstaní v Sudáne, uviedla, že Bašír bude pred spravodlivosť postavený vo svojej krajine a nebude vydaný do Haagu - tamojší Medzinárodný trestný súd (ICC) ho totiž obvinil z vojnových zločinov a genocídy súvisiacich s konfliktom v regióne Dárfúr, ktorý prebiehal v prvých rokoch 21. storočia.



Protestujúci aj po zvrhnutí Bašíra zostali v uliciach a požadovali rýchly prechod moci na civilnú vládu.