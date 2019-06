Armádny vrtuľník s 12 ľuďmi na palube zmizol v provincii Papua

Po vrtuľníku už na zemi pátrajú záchranné tímy z armády a miestnej záchrannej služby.

Jayapura 28. júna (TASR) - Indonézsky vojenský vrtuľník vezúci 12 ľudí zmizol v piatok v nepokojnej najvýchodnejšej provincii Papua. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Hovorca armády v Papue, Muhammad Aidi, spresnil, že vrtuľník Mi-17 ruskej výroby stratil kontakt päť minút po štarte v meste Oksibil, metropole horského okresu Pegunungan Bintang. Stroj smeroval do provinčného hlavného mesta Jayapura.



Armádny vrtuľník viezol vojakov a zásoby na pohraničné stanovište v Okbibabe, blízko susedného prímorského štátu Papua-Nová Guinea, a v Oksibile ešte natankoval palivo; potom riadiaca veža nahlásila jeho nezvestnosť v nadmorskej výške 2400 metrov.



Helikoptéra prevážala 12 vojakov vrátane piatich príslušníkov pohraničných bezpečnostných síl.



Po vrtuľníku už na zemi pátrajú záchranné tímy z armády a miestnej záchrannej služby.



Lety sú jediným praktickým spôsobom, ako sa dostať do mnohých oblastí horskej a najvýchodnejšej provincie Papua.



Vojenské vrtuľníky sa v poslednom čase stali terčom separatistickej skupiny pôsobiacej v tomto regióne.



Papua, bývalá holandská kolónia v západnej časti ostrova Nová Guinea, bola do Indonézie začlenená v roku 1969 po hlasovaní pod záštitou OSN, ktoré bolo do značnej miery vnímané ako podvod. Malá, slabo vyzbrojená separatistická skupina odvtedy bojuje za nezávislosť.



Toto menej výrazné povstanie sužuje región bohatý na nerasty, ktorý sa etnicky a kultúrne odlišuje od väčšiny Indonézie.