Arménska opozícia pokračuje v protestoch, zvažujú sa predčasné voľby

Policajti blokujú cestu opozičným demonštrantom počas protestu proti zvoleniu bývalého arménskeho prezidenta krajiny Serža Sarkisjana (63) za nového predsedu vlády v Jerevane 19. apríla 2018. Poslanci arménskeho parlamentu zvolili v utorok v Jerevane za nového predsedu vlády bývalého prezidenta krajiny Serža Sarkisjana. V zákonodarnom zbore hlasovalo za 77 a proti 17 poslancov. Muž, ktorý bol po desať rokov hlavou arménskeho štátu, pred samotnou voľbou vyhlásil, že na to, aby sa Arménsko stalo bohatou krajinou, v ktorej panujú zákony, je potrebné, aby sa neaktivovali sopky. A k tomu ani nedôjde, ak sa ich aktivity nevyvolajú, formuloval zrejme narážajúc na pokračujúce protesty opozície voči svojej nominácii.

Vodca protestných akcií dodal, že je pripravený rokovať s predsedom parlamentu Arom Bablojanom a predsedom parlamentnej frakcie Republikánskej strany Arménska Vahramom Bagdasarjanom.

Jerevan 25. apríla (TASR) - Úradujúci predseda arménskej vlády Karen Karapetjan navrhol prezidentovi Armenovi Sarkisjanovi, aby so všetkými politickými silami posúdil možnosti riešenia súčasnej krízy v krajine vrátane rozpustenia parlamentu a konania predčasných parlamentných volieb. Informovala o tom v stredu agentúra TASS.



Karapetjan tiež uviedol, že jeho na stredu avizované rokovanie s vodcom opozície Nikolom Pašinjanom sa neuskutoční. Vysvetlil, že Pašinjan jednostranne nastolil nové požiadavky, medzi ktorými je okrem iného aj formát, témy a informovanie o ich schôdzke.



Arménsky premiér spresnil, že Pašinjan predložil zoznam účastníkov, ktorí mali na rokovaní zastupovať vládu. Pašinjan tiež podľa Karapetjana deklaroval, že bude rokovať len o okruhoch problémov, ktoré sú v jeho návrhu.



"Toto nie sú rokovania alebo dialóg, ale presadzovanie výlučne vlastného pohľadu, a to až do takej miery, že (Pašinjan) určuje, kto bude (za nás) viesť rokovania," informoval Karapetjan. "Nikdy som nepočul o podobnom formáte (rokovaní)," dodal arménsky premiér.



Pašinjan v utorok večer na tlačovej konferencii vyhlásil, že demisia Serža Sarkisjana nesplnila požiadavky opozície - tá naďalej trvá na zmene na poste predsedu vlády a predčasných parlamentných voľbách.



Vodca opozície dodal, že je pripravený prevziať funkciu premiéra, ak mu národ takú zodpovednosť zverí.



Pašinjan tiež vyhlásil, že zamatová revolúcia v Arménsku pokračuje a opozícia plánuje v stredu ďalšie zhromaždenia. Avizoval, že pouličné protesty sa neskončia, kým "naša revolúcia nedospeje k (svojmu) logickému záveru".



