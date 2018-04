Arménska opozícia pokračuje v protivládnych protestoch, chce rokovať

Líder opozície Nikol Pašinjan, ktorý je vodcom prebiehajúcich protestov, sa vo štvrtok večer stretol s prezidentom krajiny Armenom Sarkisjanom.

Jerevan 27. apríla (TASR) - Arménska opozícia pokračuje vo svojich protestoch proti vláde. Hlavný míting zvolala na piatok do druhého najväčšieho mesta krajiny Gjumri, kde sa nachádza základňa ruských jednotiek, informovala agentúra Interfax s tým, že v najbližších dňoch sa uskutočnia ďalšie protesty.



Líder opozície Nikol Pašinjan, ktorý je vodcom prebiehajúcich protestov, sa vo štvrtok večer stretol s prezidentom krajiny Armenom Sarkisjanom a predsedom parlamentného klubu koaličnej Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun) Armenom Rustamjanom. Témou rokovaní boli možnosti riešenia súčasnej politickej krízy v Arménsku, kde niekoľko dní trvajúce demonštrácie videli k demisii premiéra Serža Sarkisjana.



Nového predsedu vlády by mal parlament voliť na mimoriadnej schôdzi zvolanej na 1. a 2. mája. V súvislosti s tým Pašinjan vo štvrtok vylúčil možnosť, že by vláda a opozícia dosiahli v tejto veci politickú dohodu.



Pašinjan vo štvrtok na zhromaždení svojich priaznivcov v Jerevane vyhlásil: "Očakávame, že parlamentné frakcie schvália konsenzuálne riešenie v otázke voľby premiéra."



Podľa Interfaxu svojho kandidáta na post predsedu vlády zatiaľ nominoval klub opozičnej liberálnej aliancie Cesta von (Jelk), pričom ním je práve Pašinjan. Ten na spomínanom zhromaždení vyhlásil, že "nejde o jeho zvolenie za premiéra, ale o odstránenie skorumpovaného systému".



Pašinjan v piatok deklaroval, že je pripravený začať rokovať s Karenom Karapetjanom, ktorý je poverený výkonom funkcie predsedu vlády. Predchádzajúci pokus o rokovanie sa neuskutočnil, pretože Pašinjan podľa Karapetjana nastolil jednostranné a pre vládnu delegáciu neprijateľné požiadavky.



Podľa Interfaxu však Pašinjan naďalej trvá na tom, aby sa rokovalo len o témach určených opozíciou. Ide o "odchod predstaviteľov súčasnej moci z politiky a vymenovanie Pašinjana za premiéra", uviedla agentúra Interfax. Opozícia okrem toho žiada, aby sa rokovania konali v prítomnosti novinárov.



Schôdzka sa má konať v piatok o 12.00 h miestneho času v hoteli Marriott v Jerevane.