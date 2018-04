Arménska opozícia rokuje o novom premiérovi

Predpokladá sa, že arménsky parlament bude o novom premiérovi hlasovať v nasledujúcich dňoch.

Jerevan 26. apríla (TASR) - Vodca arménskej opozície Nikol Pašinjan rokuje vo štvrtok s parlamentnými frakciami s cieľom zaistiť podporu pre svoju kandidatúru na post premiéra krajiny, informuje agentúra AP.



Pašinjan stál na čele dvojtýždňových protestov proti Seržovi Sarkisjanovi, ktorý po desiatich rokoch vo funkcii arménskeho prezidenta nastúpil tento mesiac do úradu predsedu vlády. V pondelok však po veľkých protestoch Sarkisjan na post premiéra rezignoval.



Pašinjan spresnil, že sa stretol s druhou najväčšou parlamentnou frakciou, aby ju požiadal o podporu. Sarkisjanova strana totiž v parlamente disponuje väčšinou.



Na podporu Pašinjana vo funkcii premiéra vyšli v stredu do ulíc arménskeho hlavného mesta Jerevan desaťtisíce ľudí.



Arménsko prešlo 9. apríla k parlamentnej forme vlády. Prvým prezidentom krajiny zvoleným parlamentom sa stal Armen Sarkisjan, ktorý vo funkcii vystriedal Serža Sarkisjana.



Serž Sarkisjan bol ešte za prezidenta zvolený občanmi a krajinu viedol v rokoch 2008-18. Dňa 17. apríla ho arménsky parlament zvolil za premiéra. Proti tejto rošáde však namietala opozícia, ktorá už deň pred hlasovaním - 16. apríla - vyzvala obyvateľov krajiny, aby vyšli do ulíc a protestovali proti zvoleniu Serža Sarkisjana za premiéra. Líder protestov, poslanec parlamentu Nikol Pašinjan, dokonca oznámil vypuknutie "zamatovej revolúcie".