Arménsko chystá repatriáciu občanov, ktorí odišli do zahraničia

Jerevan 14. mája (TASR) - Nová arménska vláda chce vytvoriť podmienky pre rozsiahlu repatriáciu, uviedol v pondelok minister pre záležitosti diaspóry Mchitar Hajrapetjan.



Podľa štatistiky sa počet obyvateľov Arménska každý rok znižuje. Podľa údajov k 1. januára 2016 počet obyvateľov krajiny prvýkrát od 70. rokov 20. storočia klesol pod hranicu tri milióny. Tento jav podľa Jerevanu súvisí s emigráciou, ktorú spôsobujú v prvom rade sociálne a ekonomické problémy. Zastavenie odchodu Arménov do zahraničia a ich návrat do vlasti označil preto aj premiér Nikol Pašinjan za jeden z cieľov svojej vlády.



Hajrapetjan v pondelok uviedol, že vláda pripravuje "masívnu repatriáciu. Tento proces si žiada čas a energickú každodennú prácu".



Podľa jeho slov nedávne "víťazstvo revolúcie" v Arménsku vrátilo Arménom žijúcim v zahraničí "nádej". "Mnohí sa teraz vracajú do vlasti a my musíme posilniť tento proces konkrétnymi krokmi," dodal minister.



Spomínané protesty v Arménsku vypukli v apríli po tom, ako dlhoročného prezidenta Serža Sarkisjana nominovali a neskôr v parlamente zvolili za premiéra. Jeho presun na posilnený post predsedu vlády kritici vnímali ako snahu predĺžiť jeho zotrvanie pri moci. Sarkisjan po niekoľkých dňoch z funkcie premiéra odstúpil pod tlakom demonštrácií, ktoré sa zamerali aj na nespokojnosť obyvateľov s chudobou a korupciou v krajine.