Arménsky parlament nezvolil Pašinjana za premiéra

Jerevan 24. októbra (TASR) - Úradujúci arménsky premiér Nikol Pašinjan nedostal v stredu od poslancov parlamentu v prvom kole voľby nového predsedu vlády ani jeden hlas - ako to sám chcel. Zákonodarný zbor je tak jeden krok od svojho rozpustenia, po ktorom budú vypísané predčasné parlamentné voľby.



"Nikto z poslancov nehlasoval za Pašinjana," oznámil predseda parlamentu Ara Bablojan a poslancom za tento výkon zablahoželal.



Iba jeden poslanec hlasoval, ale proti nominácii Pašinjana. Jedenásť ďalších sa zdržalo hlasovania, 59 vôbec nehlasovalo a 34 do sály ani neprišlo, informovala agentúra TASS a pripomenula Pašinjanove slová, že jeho nominácia jej len technická formalita.



"Nebol som nominovaný preto, aby som bol zvolený za predsedu vlády, ale preto, aby som nebol zvolený. Bol som nominovaný, aby som sa vyhol špekuláciám o legitímnosti nadchádzajúcich predčasných parlamentných volieb," tvrdil Pašinjan.



Agentúra AP pred časom informovala, že Pašinjan údajne presvedčil svojich protivníkov, aby nenavrhovali na post premiéra žiadnych kandidátov.



Stredajšie hlasovanie bolo nutné po tom, ako Pašinjan podal 16. októbra demisiu s cieľom dosiahnuť rozpustenie parlamentu a vypísanie predčasných parlamentných volieb. V ten istý deň prezident Armen Sarkisjan podpísal výnos o demisii vlády.



Podľa arménskej ústavy po demisii premiéra a jeho vlády musia parlamentné frakcie do siedmich dní vybrať kandidáta na post predsedu vlády. Ak parlament tohto kandidáta v prvom hlasovaní nezvolí, do siedmich dní sa uskutočnia nové voľby.



V prípade, že premiér nebude zvolený ani na druhý pokus, dôjde k rozpusteniu parlamentu.



Následne sa musia konať predčasné voľby, a to nie skôr ako 30 dní po neúspešnej voľbe premiéra a najneskôr do 45 dní od rozpustenia parlamentu.



Dátum predčasných parlamentných volieb stanoví prezident republiky po rozpustení zákonodarného zboru.



Pašinjan, ktorý sa ujal funkcie v máji po tom, ako viedol rozsiahle protivládne protesty vedúce k rezignácii svojho predchodcu, chce nové voľby ešte tento rok v snahe zbaviť sa rivalov, ktorí si udržiavajú väčšinu v parlamente.