Polícia v Arménsku zatkla 65 opozičných aktivistov

Situácia je však naďalej zložitá a pochody v uliciach Jerevanu pokračujú.

Jerevan 20. apríla (TASR) - Polícia v Arménsku zatkla v piatok desiatky opozičných aktivistov, ktorí sa na cestách v hlavnom meste snažili paralyzovať dopravu. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na miestnu políciu.



Polícia uviedla, že o 11.30 h miestneho času zadržala 65 ľudí podozrivých z rôznych priestupkov. Medzi zatknutými bol aj Ašot Pašinjan, syn opozičného poslanca Nikola Pašinjana. Ten hovoril v utorok o revolučnej situácii v celom Arménsku a o začiatku "zamatovej revolúcie". Zároveň svojich stúpencov vyzval, aby sa pokúsili v arménskej metropole ochromiť dopravu.



Situácia je podľa TASS-u naďalej zložitá a pochody v uliciach Jerevanu pokračujú.



K hromadným protestom v Jerevane došlo v pondelok po nominácii bývalého prezidenta krajiny Serža Sarkisjana (65) za nového predsedu vlády. V utorok Sarkisjana zvolili za premiéra poslanci arménskeho parlamentu.



Vo štvrtok sa v rámci protestov opoziční poslanci pokúšali prerušiť zasadnutie nového kabinetu ministrov tým, že zablokovali prístupy do vládnych budov a ulice hlavného mesta. Štvrtkového pochodu sa zúčastnilo okolo 3000 ľudí. Počas posledných dní zatkla polícia už 123 ľudí.



Sarkisjana do funkcie premiéra nominovali frakcia vládnucej Republikánskej strany Arménska a poslanecký klub jej koaličného partnera, Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun).



Vzhľadom na to, že Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému, ktorý odobrili voliči v referende v roku 2015, v rukách premiéra bude sústredených oveľa viac právomocí než doteraz.



Opozícia tvrdí, že Serž Sarkisjan, ktorý už za prezidenta kandidovať nemohol, sám vyberal svojho nástupcu - Armena Sarkisjana. Novozvolený premiér tak podľa nej vďaka tomu fakticky zostane naďalej pri moci.