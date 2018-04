Vodca protestov v Arménsku oznámil začiatok zamatovej revolúcie

Podľa slov opozičného poslanca Pašinjana silové štruktúry krajiny sa stiahli k budove parlamentu, kde dnes poslanci zrejme schvália kandidatúru Sarkisjana na funkciu predsedu vlády.

Jerevan 17. apríla (TASR) - Vodca protestov opozície v Arménsku vyhlásil začiatok "zamatovej revolúcie". Ako spresnila agentúra Interfax, opozičný poslanec Nikol Pašinjan v utorok vo svojom prejave k odporcom zvolenia exprezidenta Serža Sarkisjana za predsedu vlády vyhlásil, že v Arménsku sa vytvorila "revolučná situácia".



Dodal, že "v celej krajine sa konajú protestné akcie, štrajky, sú zablokované cesty". "V Arménsku je revolučná situácia. Ja tu a teraz vyhlasujem začiatok zamatovej revolúcie," uviedol Pašinjan.



Podľa jeho slov silové štruktúry krajiny sa stiahli k budove parlamentu, kde dnes poslanci - podľa očakávania - zrejme schvália kandidatúru Serža Sarkisjana na funkciu predsedu vlády.



"Čakajú nás tam (pri parlamente). Ale my urobíme niečo iné (...) zorganizujeme pochod a paralyzujeme prácu iných vládnych budov. Tam, kam budeme môcť vojsť, zorganizujeme protesty po sediačky," vyhlásil.



Polícia už v utorok ráno Pašinjana vyzvala, aby protestnú akciu trvajúcu už niekoľko dní ukončil. Pašinjan to však odmietol. Svojich prívržencov naopak vyzval, aby - bez použitia násilia - zablokovali všetky prístupy k parlamentu, prenikli do budov štátnych orgánov, prehradili ulice i obmedzili prepravu v metre.



Napriek týmto snahám demonštrantov sa väčšina poslancov v utorok ráno dostavila do budovy parlamentu, do ktorého blízkosti boli stiahnuté policajné posily, obrnená technika i vodné delá.



Poslanci arménskeho parlamentu budú v utorok hlasovať o novom premiérovi. Frakcia vládnucej Republikánskej strany Arménska a poslanecký klub jej koaličného partnera, Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun) do tejto funkcie nominovali exprezidenta Serža Sarkisjana.



Vzhľadom na to, že Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému, ktorý odobrili voliči v referende v roku 2015, v rukách premiéra bude sústredených oveľa viac právomocí než doteraz.



Opozícia tvrdí, že Serž Sarkisjan, ktorý už za prezidenta kandidovať nemohol, sám vyberal svojho nástupcu - Armena Sarkisjana. Serž Sarkisjan podľa nej vďaka tomu fakticky zostane naďalej pri moci.